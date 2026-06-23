Service Management World
12-16 novembre 2022
Splashtop est ravi d’être de retour en personne à Service Management World cette année!
Splashtop est ravi de revenir en personne à Service Management World cette année ! Notre équipe présentera Splashtop Enterprise pour permettre aux professionnels de l'informatique de contrôler à distance, gérer et surveiller les ordinateurs, fournir une assistance à la demande aux appareils des utilisateurs finaux, et permettre l'accès à distance aux ordinateurs pour les employés travaillant à domicile ou dans un environnement de travail hybride.