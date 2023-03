L'alternative à SolarWinds Take Control - Splashtop SOS

Splashtop SOS coûte moins cher que SolarWinds Take Control, potentiellement vous permettant d'économiser des centaines ou des milliers de dollars par an .

Chaque forfaits de Splashtop SOS vous permet d'accéder à distance à n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS et Android pour une assistance assistée. Seuls les forfaits Take Control Plus vous donnent accès à iOS et Android.