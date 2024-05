Susan Li

Vice-présidente de la gestion produit

Susan Li a plus de 20 ans d’expérience en matière de gestion de produits et de leadership dans les domaines de la cybersécurité et des réseaux. En tant que vice-présidente de la gestion produit chez Splashtop, elle dirige les stratégies et les roadmaps pour Splashtop Secure Workspace. Avant de rejoindre Splashtop, elle a occupé des postes à responsabilité chez divers fournisseurs de produits et de services d’entreprise, notamment Anomali, ArcSight/Hewlett Packard Enterprise, Ciena et AT&T. Susan est passionnée par la cybersécurité et déterminée à renforcer la protection des PME dans ce domaine. Elle est titulaire d’un Master of Science en ingénierie industrielle de l’Université Dalhousie au Canada. Militante pour la cause des femmes, Susan encadre et soutient activement la prochaine génération de femmes leaders dans le domaine de la cybersécurité.