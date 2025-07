Karthik Gooli

Ingénieur principal

Karthik est un ingénieur principal chez Splashtop. Karthik est passionné par la résolution de défis complexes de scalabilité et a fait ses preuves en transformant des prototypes en systèmes de production évolutifs qui apportent une valeur commerciale significative. Pendant son temps libre, il aime jouer au pickleball, profiter de balades pittoresques sans destination particulière en tête, et adore randonner et explorer de nouveaux endroits, cuisines et cultures.