Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Access Your Digital Signage Anytime, Anywhere, From Any Device, a Splashtop Digital Signage Outdoor Banner

Acceso remoto Splashtop para señalización digital

Accede a tu señalización digital en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo

ContáctenosConozca más

Presta asistencia fácilmente a tu señalización digital para minimizar el tiempo de inactividad

Con SRS Premium, puedes acceder y controlar de forma remota tu señalización digital basada en Windows y Android en cualquier momento. Mantén tus dispositivos funcionando correctamente, proporciona asistencia para solucionar cualquier problema en el momento en que surja (incluso mientras estás fuera), y actualiza el contenido de la pantalla en tiempo real. SRS Premium es una solución sencilla para prestar soporte a múltiples dispositivos de señalización digital.

Consiga acceso remoto completo y soporte para su señalización digital de Windows y Android

La amplia compatibilidad de dispositivos de Splashtop te posibilita que puedas acceder y controlar remotamente a tu señalización digital desde cualquier dispositivo Mac, Windows, iOS, Android o Chromebook. 

Accede y controla a distancia cualquier dispositivo con Android 8.0 o superior. Splashtop admite el control remoto de marcas Android como Acer, Alcatel, Asus, Blackberry, Essential, Google, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realmi, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE y muchas más. 

Beneficios clave

Fácil despliegue

Cree tu paquete de implementación e instale su streamer en todos sus dispositivos de señalización digital. Una vez instalado, podrá acceder de forma remota y proporcionar asistencia a sus dispositivos.

Solucionar problemas de forma remota

Tu señalización digital debe funcionar en todo momento, sin problemas. Cuando surja un problema, solo tienes que conectarte remotamente al dispositivo, resolver el problema y solucionarlo rápidamente.

Actualización rápida de dispositivos

¿Necesita actualizar el contenido de varios dispositivos de señalización digital, incluso si están ubicados en varios lugares? Acceda en remoto a los que necesite actualizar y soluciónelo rápido.

Alto rendimiento

El motor de alto rendimiento de Splashtop te ofrece conexiones rápidas con calidad y sonido HD. Controlar a distancia y prestar asistencia a tu señalización digital nunca ha sido tan fácil.

Gestión y agrupación de usuarios

Organiza tus dispositivos de señalización digital en grupos para gestionar fácilmente el acceso. Coloca a los usuarios adicionales en grupos y establece sus funciones y permisos de acceso.

Seguridad

Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. Se registran todas las conexiones, transferencias de archivos y eventos de gestión. Más información sobre la seguridad de Splashtop.

Comienza a usar SRS Premium

ContáctenosConozca más