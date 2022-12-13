Acceso remoto Splashtop para señalización digital
Accede a tu señalización digital en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo
Presta asistencia fácilmente a tu señalización digital para minimizar el tiempo de inactividad
Con SRS Premium, puedes acceder y controlar de forma remota tu señalización digital basada en Windows y Android en cualquier momento. Mantén tus dispositivos funcionando correctamente, proporciona asistencia para solucionar cualquier problema en el momento en que surja (incluso mientras estás fuera), y actualiza el contenido de la pantalla en tiempo real. SRS Premium es una solución sencilla para prestar soporte a múltiples dispositivos de señalización digital.
Consiga acceso remoto completo y soporte para su señalización digital de Windows y Android
La amplia compatibilidad de dispositivos de Splashtop te posibilita que puedas acceder y controlar remotamente a tu señalización digital desde cualquier dispositivo Mac, Windows, iOS, Android o Chromebook.
Accede y controla a distancia cualquier dispositivo con Android 8.0 o superior. Splashtop admite el control remoto de marcas Android como Acer, Alcatel, Asus, Blackberry, Essential, Google, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realmi, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE y muchas más.
Beneficios clave
Fácil despliegue
Cree tu paquete de implementación e instale su streamer en todos sus dispositivos de señalización digital. Una vez instalado, podrá acceder de forma remota y proporcionar asistencia a sus dispositivos.
Solucionar problemas de forma remota
Tu señalización digital debe funcionar en todo momento, sin problemas. Cuando surja un problema, solo tienes que conectarte remotamente al dispositivo, resolver el problema y solucionarlo rápidamente.
Actualización rápida de dispositivos
¿Necesita actualizar el contenido de varios dispositivos de señalización digital, incluso si están ubicados en varios lugares? Acceda en remoto a los que necesite actualizar y soluciónelo rápido.
Alto rendimiento
El motor de alto rendimiento de Splashtop te ofrece conexiones rápidas con calidad y sonido HD. Controlar a distancia y prestar asistencia a tu señalización digital nunca ha sido tan fácil.
Gestión y agrupación de usuarios
Organiza tus dispositivos de señalización digital en grupos para gestionar fácilmente el acceso. Coloca a los usuarios adicionales en grupos y establece sus funciones y permisos de acceso.
Seguridad
Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. Se registran todas las conexiones, transferencias de archivos y eventos de gestión. Más información sobre la seguridad de Splashtop.