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IT professional remotely accessing workstation in hybrid workplace using laptop

Las 5 razones principales para elegir una solución de acceso remoto para tu plantilla híbrida - eBook

Encuentra la solución de acceso remoto más rentable y eficaz para tu plantilla híbrida

¿Tienes problemas para ofrecer asistencia a tu plantilla híbrida? No eres el único: Casi dos tercios de los profesionales de TI se sienten abrumados intentando gestionar el trabajo a distancia.¹

Es más importante que nunca tener las soluciones de software adecuadas listas para funcionar. De lo contrario, la incidencia en la productividad, la satisfacción de los empleados y la experiencia del cliente puede ser devastadora.

Empieza por disponer de la solución de acceso remoto adecuada.Sin ella, tu equipo de TI se verá desbordado y los empleados se frustrarán.

En este libro electrónico, aprenderás cinco criterios clave que debes tener en cuenta al evaluar las soluciones de acceso remoto:

  • Por qué el rendimiento rápido y una fiabilidad constante son la clave del éxito.

  • Por qué lo sencillo es lo mejor: tu equipo ya está hasta arriba; no necesita otra aplicación que gestionar.

  • Qué criterios son más importantes para los usuarios finales cuando se trata de una buena acogida.

  • Por qué la seguridad de primer nivel es absolutamente fundamental para detener a los ciberdelincuentes.

  • Por qué la asistencia de primera clase puede marcar la diferencia en el éxito de tu proyecto de acceso remoto

Consigue el libro electrónico que te ayudará a elegir la mejor solución de acceso remoto para tu empresa.

¹ La transición del trabajo híbrido abruma y desafía a los profesionales de TI, CIODive, 6 de julio de 2021


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