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Splashtop Personal: Atajos configurablesy Gamepad

Funciones que permiten a las personas utilizar una solución de acceso remoto mientras trabajan fuera de su red local

Ahora, Splashtop Personal tiene una nueva gran función, Atajos configurablesy Gamepad. Con ella, puedes controlar fácilmente tus aplicaciones y juegos en ordenadores Windows o Mac. Así es como funciona:

  • Crea tus propios atajos y perfiles

  • Los accesos directos en pantalla se asignan a las funciones de Windows y Mac más utilizadas

  • Utiliza perfiles integrados para Microsoft Office, reproductores multimedia, navegadores, Windows 8, Mac OS X, Diablo y Pro Evolution Soccer 2012

Más información sobre Splashtop Personal.

Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad
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