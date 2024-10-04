Splashtop Personal: Atajos configurablesy Gamepad
Funciones que permiten a las personas utilizar una solución de acceso remoto mientras trabajan fuera de su red local
Ahora, Splashtop Personal tiene una nueva gran función, Atajos configurablesy Gamepad. Con ella, puedes controlar fácilmente tus aplicaciones y juegos en ordenadores Windows o Mac. Así es como funciona:
Crea tus propios atajos y perfiles
Los accesos directos en pantalla se asignan a las funciones de Windows y Mac más utilizadas
Utiliza perfiles integrados para Microsoft Office, reproductores multimedia, navegadores, Windows 8, Mac OS X, Diablo y Pro Evolution Soccer 2012
Más información sobre Splashtop Personal.
Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad