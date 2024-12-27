Splashtop Enterprise con SplashApp
Mira el vídeo de demostración para ver lo fácil que es acceder remotamente a tus aplicaciones y datos con Splashtop Enterprise
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La forma más rápida y sencilla de acceder a todas tus aplicaciones y datos en cualquier dispositivo mientras accedes remotamente a tu estación de trabajo principal. Splashtop ofrece el mejor acceso a escritorios y aplicaciones desde PC/Mac, servidores y la nube. Es la solución más rentable a VDI y RDP.
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Splashtop Enterprise with SplashApp