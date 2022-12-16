Splashtop Classroom mejora la participación
Splashtop Classroom permite a los profesores compartir su escritorio y aplicaciones con los dispositivos de los alumnos
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Una vez conectados a Splashtop Classroom, los alumnos pueden ver, controlar y anotar sobre el contenido de la lección directamente desde su dispositivo móvil. Splashtop Classroom es perfecto para profesores y docentes que quieran involucrar a toda la clase.
Splashtop Classroom incluye ahora una opción en cloud para centros y profesores que no pueden instalar nuestra solución en sus instalaciones, admite la transmisión de audio junto con la pantalla y permite que varios estudiantes controlen la lección directamente en su dispositivo sin moverse de sus asientos.
También ofrecemos Splashtop Mirroring360, que te permite duplicar la pantalla de un Chromebook, iPad/iPhone o Windows/Mac con el ordenador. Cuando Mirroring360 se utiliza en combinación con Splashtop Classroom, permite compartir la pantalla del dispositivo duplicado con todos los dispositivos (locales o remotos), ¡incluidos otros iPads, Android, PC, Mac y Chromebooks!