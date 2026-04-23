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Splashtalks: charla con el CTO sobre la hoja de ruta del producto

Únete a nosotros para una charla exclusiva con Philip Sheu, CTO y cofundador de Splashtop. En esta sesión atractiva, Philip compartirá cómo Splashtop está evolucionando para satisfacer las demandas de la TI moderna. Ofrecerá un vistazo a las innovaciones que ayudan a brindar experiencias de soporte más fáciles y rápidas para los clientes y permiten ir más allá del Soporte remoto reactivo hacia la gestión proactiva de dispositivos.

Ya seas un profesional de TI, líder empresarial o cliente de Splashtop desde hace mucho tiempo, no querrás perderte esta oportunidad de escuchar directamente a una de las mentes detrás de la tecnología de Splashtop.

Lo que cubriremos:

  • Avanzando nuestro producto a través de la innovación centrada en el cliente y la inversión

  • Expandiendo más allá del Soporte remoto (reactivo)

  • Lo que resta de 2025

  • Casos de uso del mundo real: Historias de los clientes

  • Sesión de preguntas y respuestas en vivo