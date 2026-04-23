Splashtalks: charla con el CTO sobre la hoja de ruta del producto
Únete a nosotros para una charla exclusiva con Philip Sheu, CTO y cofundador de Splashtop. En esta sesión atractiva, Philip compartirá cómo Splashtop está evolucionando para satisfacer las demandas de la TI moderna. Ofrecerá un vistazo a las innovaciones que ayudan a brindar experiencias de soporte más fáciles y rápidas para los clientes y permiten ir más allá del Soporte remoto reactivo hacia la gestión proactiva de dispositivos.
Ya seas un profesional de TI, líder empresarial o cliente de Splashtop desde hace mucho tiempo, no querrás perderte esta oportunidad de escuchar directamente a una de las mentes detrás de la tecnología de Splashtop.
Lo que cubriremos:
Avanzando nuestro producto a través de la innovación centrada en el cliente y la inversión
Expandiendo más allá del Soporte remoto (reactivo)
Lo que resta de 2025
Casos de uso del mundo real: Historias de los clientes
Sesión de preguntas y respuestas en vivo