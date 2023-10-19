Soluciones de acceso y soporte de TI seguras para instituciones educativas
Únete a nosotros para obtener una descripción general educativa sobre las soluciones de TI integrales que ofrece Splashtop para el viaje digital seguro de tu centro.
En esta interesante charla, los expertos en productos de Splashtop compartirán:
Cómo el acceso seguro, el soporte de TI remoto y las soluciones de autenticación Wi-Fi permiten experiencias de enseñanza digital exitosas.
Ejemplos del mundo real de instituciones educativas que aprovechan las soluciones de Splashtop
Preguntas y respuestas interactivas: interactúa con nuestros expertos para analizar los desafíos específicos que afronta tu equipo de TI al implementar y prestar soporte a un entorno de enseñanza seguro.
Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video