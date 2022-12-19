Secretos de la venta: preguntas frecuentes sobre las licencias para el teletrabajo
Averigua por qué las "Licencias para el teletrabajo" representan una importante fuente de ingresos para los MSPs
En este seminario web organizado por Splashtop y Syncro, aprenderás por qué las "Licencias para el teletrabajo" suponen una importante fuente de ingresos para los MSPs en el cambiante mundo laboral actual, así como las mejores prácticas para capacitar a los clientes para lograr la excelencia mientras trabajan a distancia.
Splashtop + Syncro: Secrets of Selling: Work From Home Licenses Q&A