Las tendencias de asistencia informática remota importantes para las empresas en 2022
Presentamos nuestra última investigación con 1000 personas que toman decisiones en IT empresariales
En este almuerzo y sesión formativa virtuales, conocerás las tendencias clave de asistencia informática remota en 2022 que hemos identificado durante nuestro estudio con más de 1000 líderes de TI. Averigua cómo los profesionales de TI pueden prestar asistencia informática de manera segura a una plantilla laboral remota/distribuida desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo o plataforma.
Remote Support Trends Affecting Business in 2022