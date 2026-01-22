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Optimiza la gestión de TI con la plataforma todo en uno de Splashtop

Descripción: Únete a nuestro equipo de expertos para descubrir cómo transformar las operaciones de TI y mejorar tu experiencia de trabajo remoto con una solución todo en uno, segura, eficiente y fácil de usar. Esta sesión destacará las características clave y las mejores prácticas para ayudar a los equipos de TI a ofrecer un soporte excepcional, agilizar los flujos de trabajo, habilitar de manera fluida la experiencia de trabajo remoto para equipos globales y mejorar la seguridad. Esto es lo que aprenderás:

  • Soporte remoto sin esfuerzo: Ofrece soporte seguro y confiable en cualquier lugar.

  • Operaciones de TI simplificadas: centraliza y automatiza tareas de TI para reducir la complejidad y el costo.

  • Medidas de seguridad mejoradas: Garantiza el cumplimiento y protege los datos con funciones de seguridad de nivel empresarial.

  • Experiencia de usuario optimizada: Ofrece una experiencia como en persona para los usuarios finales con acceso remoto y colaboración sin interrupciones.

Este seminario web está diseñado para compartir las mejores prácticas para ayudarte a estandarizar en la plataforma todo en uno de Splashtop para acceso remoto y soporte remoto.

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