Mejora tu experiencia de soporte remoto con Splashtop Enterprise (febrero de 2022)
17 de febrero de 2022
En este almuerzo y formación virtuales, conocerás algunas de las principales ventajas de actualizar a Splashtop Enterprise, como la integración del inicio de sesión único y las funciones de la mesa de servicio, como la gestión de colas de asistencia y de técnicos, además de ver una demostración en directo de cómo funciona.
Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Feb 17, 2022)