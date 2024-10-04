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Support technician learning how to level up the remote support experience for her clients

Mejora tu experiencia de soporte remoto con Splashtop Enterprise (febrero de 2022)

17 de febrero de 2022

En este almuerzo y formación virtuales, conocerás algunas de las principales ventajas de actualizar a Splashtop Enterprise, como la integración del inicio de sesión único y las funciones de la mesa de servicio, como la gestión de colas de asistencia y de técnicos, además de ver una demostración en directo de cómo funciona.

Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Feb 17, 2022)
Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Feb 17, 2022)