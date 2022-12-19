Tendencias clave que determinan el futuro de la educación 2021
23 de septiembre de 2021
Escucha a Lisa Avvocato, vicepresidenta de marketing de productos de Splashtop, y a Megan Nguyen, directora jefe de productos de Splashtop, hablar sobre las tendencias clave que afectan al futuro de la educación, incluyendo lo que los estudiantes esperan de los entornos de enseñanza flexibles, así como la forma en que las instituciones utilizan el acceso remoto para minimizar la desigualdad entre los estudiantes.
Key Trends that Determine the Future of Education (Sept 23, 2021)