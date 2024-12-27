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Exploring must have remote support capabilities for IT support professionals

Cómo pueden los profesionales de la asistencia informática mejorar la experiencia de los usuarios de Apple

12 de agosto de 2021

En este seminario web organizado por Splashtop y Addigy, conocerás los retos a los que se enfrentan hoy en día los equipos de asistencia de TI a medida que los dispositivos Apple se abren paso en el lugar de trabajo y cómo puedes construir el ecosistema de TI adecuado para poder ofrecer la mejor experiencia al cliente.

How IT Support Professionals Can Improve Customer Experience for Apple Users
How IT Support Professionals Can Improve Customer Experience for Apple Users