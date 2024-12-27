Cómo pueden los profesionales de la asistencia informática mejorar la experiencia de los usuarios de Apple
12 de agosto de 2021
En este seminario web organizado por Splashtop y Addigy, conocerás los retos a los que se enfrentan hoy en día los equipos de asistencia de TI a medida que los dispositivos Apple se abren paso en el lugar de trabajo y cómo puedes construir el ecosistema de TI adecuado para poder ofrecer la mejor experiencia al cliente.
How IT Support Professionals Can Improve Customer Experience for Apple Users