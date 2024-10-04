Serie Freshworks Information in Action: Prestar asistencia informática en tiempo real en la era del trabajo a distancia
Ofrecer asistencia informática en tiempo real en la era del trabajo a distancia
Serie Freshworks Information in Action: Prestar asistencia informática en tiempo real en la era del trabajo a distancia
En este seminario web organizado por Splashtop y Freshworks, verás una demostración de cómo se puede ofrecer ITSM a distancia aprovechando una solución integrada de prestación de servicios.
Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era