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Freshworks IT support providing real-time IT support using a laptop at a desk

Serie Freshworks Information in Action: Prestar asistencia informática en tiempo real en la era del trabajo a distancia

Ofrecer asistencia informática en tiempo real en la era del trabajo a distancia

Serie Freshworks Information in Action: Prestar asistencia informática en tiempo real en la era del trabajo a distancia

En este seminario web organizado por Splashtop y Freshworks, verás una demostración de cómo se puede ofrecer ITSM a distancia aprovechando una solución integrada de prestación de servicios. 

Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era
Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era