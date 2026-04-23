Splashtalks: Actualización de lanzamiento de productos de otoño 2025
Más inteligente, más potente, más seguro: descubre las novedades de este otoño. Splashtop está lanzando nuevas actualizaciones potentes diseñadas para ayudar a los equipos de TI y MSPs a mejorar su forma de trabajar. Desde un soporte más rápido y una gestión de dispositivos simplificada hasta una mayor seguridad y automatización.
Ya sea que gestiones puntos finales remotos, apoyes equipos híbridos o asegures entornos de crecimiento, esta versión te ayuda a trabajar de forma más inteligente, no más ardua.
Durante esta sesión exclusiva, aprenderás sobre lo siguiente:
Inventario centralizado de software para una auditoría y cumplimiento sencillos
Atributos personalizados para puntos finales para mayor flexibilidad en la gestión de puntos finales - Seguridad mejorada con EDR
Capacidades de configuración y gestión de cumplimiento de puntos finales, por ejemplo, Wi-Fi o configuración local del cortafuegos
Identificación de CVE en OS, incluyendo resúmenes de CVE con IA
Respaldadas por los comentarios de los clientes y los retos reales de TI, estas nuevas funciones están diseñadas para resolver lo que más te importa: reducir los tiempos de respuesta, minimizar riesgos, mejorar la visibilidad y escalar el soporte con confianza.
Únete a nosotros para descubrir las novedades y cómo aprovecharlas al máximo.