Mejorar el Aprendizaje a Distancia con Splashtop para Laboratorios Remotos
15 de septiembre de 2020
Este webinario le mostrará cómo las instituciones educativas están aprovechando Splashtop para que los estudiantes y los miembros de la facultad puedan acceder y utilizar las computadoras del laboratorio del campus desde CUALQUIER dispositivo en casa, utilizando cualquier aplicación o archivo como si estuvieran sentados frente a la computadora remota.
Webinar Sept 15, 2020: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs