Unificar, simplificar, escalar: aprovecha la TI en acción
A medida que el trabajo híbrido se expande, los líderes de TI se enfrentan a desafíos cada vez mayores: demasiadas herramientas, costes en aumento y la necesidad de prestar soporte a equipos distribuidos con personal limitado. ¿La solución? Unificar.
Al desplegar Splashtop Remote Support con Autonomous Endpoint Management (AEM), pb2 (un cliente de Splashtop) creció de un piloto de 25 usuarios a prestar soporte a 200 empleados en todo el país con solo un equipo TI de 3 personas. Los resultados: resolución de tickets más rápida, hasta 15 horas de tiempo administrativo recuperado cada semana, más de 100 dólares por punto final al mes ahorrados en costes de licencia y un retorno del 458 % con un periodo de recuperación de 11 semanas.
En este seminario web, presentado por Splashtop, Cameron Marsh de Nucleus Research y pb2 compartirá cómo unificar el soporte remoto y la gestión de puntos finales en una única plataforma permitió a pb2, una empresa nacional de arquitectura e ingeniería, optimizar las operaciones de TI, reducir costes y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo.
Aprenderás lo siguiente:
¿Quién es PB2? ¿Qué hacen, tamaño del equipo, tamaño de TI, etc.?
¿Por qué unificar herramientas de TI acelera la eficiencia y el retorno del retorno del investimento?
Cómo la dirección de TI de pb2 evaluó, desplegó y escaló Splashtop Remote Support + AEM
Mejores prácticas respaldadas por analistas para equipos de TI lean que apoyan plantillas distribuidas
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