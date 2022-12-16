Brentwood's TeamLogic IT uses Splashtop for Remote Support

TeamLogic IT de Brentwood utiliza Splashtop para la asistencia informática remota
Averigua cómo este MSP hizo la transición de su herramienta existente a Splashtop y aumentó la satisfacción de los empleados y clientes en el proceso
Resumen
TeamLogic IT, Brentwood necesitaba una herramienta de acceso remoto alternativa después de que su principal herramienta de administración de TI tuviera que desconectarlos debido a una brecha de seguridad. Splashtop Remote Support les permitió acceder de manera segura e instantánea a cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil en el momento en que se necesitaba ayuda.
Con Splashtop instalado, TeamLogic IT pudo prestar soporte de servicio de asistencia correctamente para todos sus clientes y acelerar su proceso de incorporación. El equipo quedó tan impresionado que hizo de Splashtop su herramienta principal y desde entonces también implementó capacidades de gestión y supervisión remotas de Splashtop.
El desafío: encontrar rápidamente una solución de asistencia del servicio de ayuda segura, rápida y fácil de implementar
TeamLogic IT, Brentwood presta asistencia del servicio de ayuda para pequeñas y medianas empresas. Una brecha de seguridad en su herramienta de TI existente los dejó sin conexión y en un abrir y cerrar de ojos. David Hardy, el propietario de TeamLogic IT, Brentwood, necesitaba encontrar una herramienta alternativa segura y fiable para poder continuar prestando asistencia a sus clientes.
Como proveedor de servicios administrados (MSP), atender a los clientes con una variedad de experiencia en TI, desde equipos altamente técnicos que carecen de tiempo para prestar asistencia interna hasta equipos con poca o ninguna habilidad técnica, significaba que necesitaban una herramienta que pudiera abordar todas sus necesidades.
La solución: usar Splashtop para prestar soporte remoto rápido y sencillo a los clientes
Después de realizar un estudio de mercado y preguntar a otras sucursales de TeamLogic sobre sus soluciones, David decidió probar Splashtop. "Quería asegurarme de adquirir una solución segura, funcional y fácil de usar", afirmó David.
David y su equipo analizaron TeamViewer, Real VNC y otras herramientas, pero descubrieron que no estaban del todo orientadas a los MSPs. Además de eso, dijo: "eran mucho más caras de lo que estaba dispuesto a pagar. Descubrimos que Splashtop es mucho más asequible y mucho más funcional que las otras herramientas que analizamos".
Los resultados: una mayor eficiencia y una mayor satisfacción de clientes y empleados
David y su equipo comenzaron a usar Splashtop como una herramienta de soporte remoto alternativa. Quedaron tan impresionados que decidieron convertirla en su herramienta principal. Cuando se le preguntó sobre los principales beneficios de Splashtop, David respondió:
"La función SOS supuso un antes y un después para nosotros. Con la herramienta existente que estábamos usando y con otras herramientas que analizamos, habríamos tenido que instalar algo en el sistema del cliente. Para nuestros clientes menos técnicos, el simple hecho de hacer clic en el menú les costaba. Incluso nuestros clientes más técnicos habrían hecho preguntas y se habrían confundido.
"La función Splashtop SOS fue muy, muy fácil de usar para nuestros usuarios finales a través del código de acceso. También fue fácil de configurar para nuestros técnicos. De hecho, ahora lo usamos para todas nuestras incorporaciones. Si tuviera que aventurarme realizar una estimación, diría que la incorporación remota se ha reducido a 10 minutos frente a los 30 minutos de dificultades".
Con Splashtop, pudieron llegar a los clientes más rápido e incluso comenzaron a usarlo en sus vidas personales (es decir, para ayudar remotamente a sus padres con problemas de TI). Como "es tan sencillo y organizado", prefirieron usar Splashtop en lugar de sus herramientas anteriores. TeamLogic IT, Brentwood ahora usa Splashtop Remote Support para capacidades de supervisión y gestión remotas junto con la función de soporte remoto supervisado.
Detalles
Acerca de TeamLogic IT, Brentwood
TeamLogic IT es un proveedor nacional de servicios y soluciones tecnológicas para empresas de todo tipo. Son un MSP centrados en las empresas y la tecnología, que ofrece soluciones de TI totalmente subcontratadas, cogestionadas o basadas en proyectos con un enfoque orientado al servicio al cliente. La sucursal de Brentwood presta servicio a las áreas de Brentwood, Franklin y Nashville de Tennessee.
Acerca de Splashtop Remote Support
Remote Support es una solución de soporte remoto bajo demanda, supervisada y no supervisada. Diseñado para los profesionales del servicio de asistencia y soporte técnico, permite realizar soporte remoto ad hoc a un número ilimitado de dispositivos.
Los profesionales de soporte de TI pueden conectarse instantáneamente a los dispositivos de sus usuarios con un simple código de sesión.
Las principales características de acceso no supervisado para Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) y equipos de TI incluyen transferencia de archivos, chat, activación remota, reinicio remoto, grabación de sesiones, gestión de usuarios y computadoras, scripts y tareas, alertas configurables, y más.
No importa dónde se encuentre el usuario o cuándo surja su problema, los técnicos pueden acceder fácilmente de forma remota a sus dispositivos (Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook) para tomar el control y solucionar el problema rápidamente.
El software Splashtop Remote Support reduce el tiempo necesario para prestar soporte a los usuarios, mantiene la satisfacción del cliente alta y reduce los costes para los equipos de soporte remoto.