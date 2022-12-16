Software de escritorio remoto Splashtop - Optimizado para usuarios de Adobe
Adobe Video revela por qué Splashtop es su solución preferida para controlar ordenadores a distancia y utilizar aplicaciones de Adobe desde cualquier lugar
Ver vídeo
Escucha a Dave Helmly, director de desarrollo estratégico, y a Karl Soule, director técnico de ventas de Adobe Video, explicar por qué Splashtop es su solución preferida para controlar ordenadores a distancia y utilizar las aplicaciones de Adobe desde cualquier lugar.
Más información sobre cómo los servicios de Splashtop pueden ayudar a los creadores del sector de los medios de comunicación y el ocio.
Splashtop Remote Desktop Software – Optimized for Adobe Users