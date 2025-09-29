Un distrito escolar rural consolida Soporte remoto y Gestión autónoma de dispositivos con Splashtop.
Escalando el soporte, visibilidad y control de TI en todo el distrito con Splashtop Enterprise y Splashtop Autonomous Endpoint Management
Impacto
Reducción del Tiempo de Inactividad en Dispositivos del Personal
Con un Soporte remoto rápido y fiable, el distrito minimizó las interrupciones y redujo la necesidad de visitas TI presenciales en más de 70 dispositivos.
Menor costo total de propiedad
Al consolidar tres herramientas separadas en una sola plataforma Splashtop, el distrito redujo significativamente los gastos de licencias de software y las ineficiencias, al tiempo que expandió la cobertura al 100% de los dispositivos del personal.
Lean TI Team, Full Control
El distrito ahora automatiza el parcheo, gestiona el antivirus y da soporte a todos los dispositivos de forma centralizada, sin necesidad de personal adicional o contratistas externos.
para contratar empleados
Un distrito escolar rural en Idaho atiende a unos 150 estudiantes y 35 empleados. Con solo un líder de TI, el Director de Tecnología de la escuela, responsable de todo, desde las actualizaciones de estaciones de trabajo hasta la gestión de servidores, los recursos eran extremadamente limitados.
Gestionar este entorno con recursos limitados creó varios desafíos:
Complejidad y Costo de las Herramientas: Las soluciones anteriores para parches y antivirus eran caras y difíciles de gestionar
Recursos Limitados: Las restricciones de presupuesto y personal hacían difícil justificar herramientas a nivel empresarial
Necesidad de Consolidación: Múltiples plataformas crearon ineficiencias y añadieron carga de trabajo para gestionar múltiples agentes
"Soy solo yo," dijo el Director de Tecnología de la escuela. "Necesitaba una solución que pudiera manejar todo sin romper el presupuesto."
De nuestros clientes satisfechos
Cuando me operaron de la rodilla y no podía ir al trabajo, seguía prestando soporte al personal desde casa. Eso habría sido imposible sin Splashtop.
~ School’s Technology Director
De nuestros clientes satisfechos
Pasé todo a Splashtop: parches, antivirus, acceso remoto, es más fácil de gestionar cuando todo está en un solo lugar. Además, en comparación con otras herramientas que evaluamos, Splashtop nos da lo que necesitamos por muchísimo menos dinero.
~ School’s Technology Director
Resolución
Soporte remoto no supervisada para dispositivos del personal: El Director de Tecnología desplegó el agente Splashtop Streamer en todos los dispositivos Windows y Mac utilizados por los profesores y el personal administrativo, permitiendo un soporte constante y seguro para la solución de problemas y el mantenimiento.
On-demand Soporte remoto: El Director de Tecnología utiliza Splashtop SOS para sesiones de Soporte remoto ad-hoc, incluyendo Chromebooks de estudiantes.
Parcheo automatizado: Reemplazaron las herramientas de parcheo separadas con Splashtop AEM, creando horarios de actualización semanales para estaciones de trabajo y quincenales para servidores, con cobertura en tiempo real para sistemas operativos y aplicaciones de terceros.
Antivirus Protection: El distrito también reemplazó su solución de Antivirus actual por Splashtop Antivirus impulsado por Bitdefender, gestionado desde el mismo panel que el Acceso remoto, soporte y parcheo.
Consolidación de Herramientas para la Simplicidad: La transición de múltiples productos a una sola plataforma de Splashtop para Acceso remoto, parches y antivirus, simplificó las operaciones de TI.
Licencias Rentables: El precio transparente de Splashtop permitió una cobertura completa de dispositivos y funciones de nivel empresarial sin exceder el ajustado presupuesto del distrito.
Ruta de actualización sin problemas: el director de tecnología comenzó al principio con Splashtop solo para acceso remoto a estaciones de trabajo y servidores y actualizó a Splashtop Enterprise con AEM para satisfacer las crecientes necesidades de soporte y seguridad.
Acerca del Cliente
Un distrito escolar rural en Idaho sirve a una comunidad rural con profundas raíces en la minería, la agricultura y la ganadería. A pesar de los recursos limitados, el distrito ofrece una sólida experiencia académica y extraescolar gracias al personal comprometido y a decisiones tecnológicas inteligentes.