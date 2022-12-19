Acceso remoto Splashtop en Atera
IMCollaboration y LINCTEC Aprovechan el Acceso Remoto de Splashtop en Atera para Proporcionar un Soporte Remoto Efectivo a los Clientes
Resumen
La solución RMM todo en uno de Atera incluye alertas en tiempo real, automatización de TI, automatización de servicios profesionales (PSA), detección de redes, acceso remoto y mucho más. Atera integra Splashtop para que los usuarios puedan acceder y controlar a distancia sus ordenadores gestionados al instante y utilizarlos como si estuvieran sentados delante de ellos.
Nos pusimos en contacto con dos proveedores de servicios informáticos, IMCollaboration y LINCTEC, que eligieron Atera porque incluía el acceso remoto Splashtop. Andy Higgins, propietario y fundador de IMCollaboration, y Frank Greco, director general y consultor principal de LINCTEC, nos hablaron de su experiencia con Atera y la integración con el acceso remoto Splashtop.
El Desafío: Encontrar la herramienta RMM/PSA adecuada con acceso remoto para apoyar eficazmente a los clientes
Tanto IMCollaboration como LINCTEC buscaban una herramienta RMM así como una solución de acceso remoto que les permitiera no sólo gestionar y supervisar las computadoras de los clientes, sino también entrar a distancia de forma instantánea y solucionar rápidamente los problemas.
Higgins dijo: "Examinamos un montón de herramientas RMM, PSA y de acceso remoto. Conseguir dos herramientas, una para cubrir las funciones RMM/PSA y otra para el acceso remoto se encarecía demasiado".
Greco dijo: "Mis clientes vienen a mí con la impresora, la red y otros asuntos. Era importante para mí ser capaz de acceder remotamente rápido y arreglar estos problemas de inmediato. Visitaríamos a nuestros clientes en persona, pero con el acceso remoto seríamos mucho más eficientes."
Higgins y Greco probaron antes TeamViewer y no quedaron satisfechos con la experiencia. Higgins dijo: "Es un buen producto de acceso remoto y tiene muchísimas funciones, pero no es nada del otro mundo en términos de gestión. Quería sustituirlo principalmente por su coste".
Greco también mencionó: "TeamViewer era demasiado caro. A mí, y a algunos de mis clientes, nos desconectaron varias veces cuando sospecharon que se trataba de un uso comercial, lo cual no era cierto. Ahora utilizan Splashtop".
La solución: una solución rentable todo en uno con funciones de RMM, PSA y acceso remoto
Atera y el acceso remoto Splashtop se fusionaron sin coste adicional, proporcionando a los técnicos de IMCollaboration y LINCTEC todas las funciones que necesitaban para gestionar y supervisar los ordenadores cliente. También podrían hacer un seguimiento de sus problemas a través de tickets para solucionarlos rápidamente.
Higgins dijo: "Nos gustó Atera porque tienen un buen modelo de negocio, cobran por técnico en lugar de por punto final. La principal razón por la que fui con Atera fue que Splashtop venía con él. Soy consciente de que los productos Splashtop ofrecen muchas más características y capacidades que la parte que está integrada con Atera. Pero las características que están integradas con Atera satisfacen bien mis necesidades de acceso remoto".
Las funciones Splashtop de Atera permiten a los técnicos iniciar una sesión de control remoto en sus ordenadores gestionados y utilizar aplicaciones y datos en ellos. Las funciones durante la sesión permiten a los técnicos cambiar entre varios monitores, transferir archivos, iniciar un chat y mucho más.
Higgins dijo además: "Mis clientes suben las entradas y yo me acerco y veo rápidamente lo que está pasando. La mayoría de mis clientes usan servidores y máquinas Windows, y yo uso Splashtop para entrar en todos ellos."
Greco dijo, "Es mucho más fácil ahora simplemente entrar a distancia, solucionar problemas y arreglar el problema de inmediato. Esta asociación realmente nos ayudó a continuar nuestro negocio a través del COVID-19. No necesitamos visitar a nuestros clientes tan a menudo. Ha sido invaluable".
Continuó hablando sobre el rendimiento de Splashtop, especialmente en Mac. "Mis clientes utilizan PC, Linux y Mac. La capacidad de Splashtop para ofrecer asistencia homogénea a todos ellos, especialmente a MacOS, ¡es una pasada!".
Greco y su equipo de técnicos también comparten una licencia de Splashtop Remote Support para prestar soporte remoto a clientes no gestionados en su cuenta de Atera. Greco explicó: "Algunos clientes simplemente dudan en instalar cualquier cosa. Cuando tienen solicitudes o problemas, simplemente nos envían el código de sesión y nos conectamos de forma remota sin tener que instalar un cliente. Es superpráctico".
Los resultados de utilizar Splashtop: Mayor eficacia, ahorro de costes y clientes satisfechos
IMCollaboration y LINCTEC están más que contentos con los resultados del uso de Atera y Splashtop. Además de reducir significativamente el coste de las herramientas de apoyo, los clientes están contentos con el nivel de respuesta y eficiencia.
Higgins concluyó diciendo: "Tengo todo lo que necesito para apoyar a mis clientes y llevar mi negocio adelante".
Greco cuantificó los resultados de utilizar Atera y Splashtop. "¡Mi pérdida de clientes ha bajado en un 70 %! Estoy muy contento con la solución. Es sencillo y hace lo que dice".
Detalles
Acerca de IMCollaboration
IMCollaboration, con sede en Texas (EE. UU.), proporciona soporte de TI completo y trabaja con empresas que están preparadas para trasladar su entorno de forma segura a cloud.
Acerca de LINCTEC
LINCTEC, con sede en Melbourne (Australia), presta servicios en muchos ámbitos de la tecnología: instalaciones Wi-Fi en hoteles, residencias de estudiantes, edificios de pisos, cafeterías y bares. También dan asistencia a estos sistemas y proporcionan servicios de diseño y compatibilidad para LAN/WAN de oficina.
Acerca de la Integración de Atera-Splashtop
Atera RMM integra la tecnología de acceso remoto Splashtop para dar a los técnicos acceso remoto instantáneo a sus ordenadores gestionados. Los técnicos pueden acceder remotamente a los ordenadores desde la plataforma Atera.
Con las compras adicionales los usuarios también pueden:
Presta soporte rápido bajo demanda a ordenadores y dispositivos móviles con un código de sesión sencillo, con Splashtop Remote Support.
Ofrece acceso remoto a los usuarios finales para que teletrabajen, con Splashtop Remote Access.