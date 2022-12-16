El Distrito Escolar Unificado de Poway utiliza el acceso remoto Splashtop para mejorar la enseñanza
Permite a los estudiantes acceder a distancia a los ordenadores de la sala de informática y a las aplicaciones de software necesarias para los cursos CTE desde cualquier dispositivo, incluidos los Chromebooks
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Consulta cómo el Distrito Escolar de Poway se aseguró de que sus alumnos pudieran acceder a ordenadores y software especializado de la sala de informática en sus dispositivos personales fuera del campus. Splashtop Enterprise hizo posible y sencillo que los estudiantes siguieran aprendiendo en un entorno híbrido.
Más información sobre Splashtop Enterprise para acceder de forma remota a las salas de informática.
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning