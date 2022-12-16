Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita

El Distrito Escolar Unificado de Poway utiliza el acceso remoto Splashtop para mejorar la enseñanza

Permite a los estudiantes acceder a distancia a los ordenadores de la sala de informática y a las aplicaciones de software necesarias para los cursos CTE desde cualquier dispositivo, incluidos los Chromebooks

Ver vídeo

Consulta cómo el Distrito Escolar de Poway se aseguró de que sus alumnos pudieran acceder a ordenadores y software especializado de la sala de informática en sus dispositivos personales fuera del campus. Splashtop Enterprise hizo posible y sencillo que los estudiantes siguieran aprendiendo en un entorno híbrido.

Más información sobre Splashtop Enterprise para acceder de forma remota a las salas de informática.

Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning


Empieza con Splashtop

Conozca másPrograme una Demostración