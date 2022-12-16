Platinum Tank Group amplía el equipo de diseño y se recupera tras el ciberataque
Splashtop Enterprise hace realidad el trabajo flexible y seguro para los diseñadores de CAD en 3D
De un vistazo
Desafío
Platinum Tank Group necesitaba permitir el teletrabajo a sus diseñadores CAD 3D. Tenían que encontrar una forma de trabajar tanto en la oficina como en casa desde la misma estación de trabajo sin diferencia alguna.
Solución
Platinum adoptó Splashtop Enterprise para dar a sus diseñadores acceso remoto a estaciones de trabajo CAD con redirección 3D del ratón y compatibilidad multimonitor.
Resultados
Platinum ha podido prestar asistencia a su creciente equipo de diseño sin tener que ampliar el espacio de oficinas. También recuperaron el teletrabajo tras un ciberataque gracias a la autenticación multifactor de Splashtop.
De Platinum Tank Group
Splashtop cumplió con todos nuestros requisitos en cuanto a asistencia informática remota de diseño CAD. Es una solución válida para cualquiera que intente utilizar la conexión de dispositivos 3D a distancia.
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
El reto: Implantar un entorno de trabajo flexible para los diseñadores CAD 3D
Platinum Tank Group (Platinum) está especializada en el diseño y la fabricación de remolques cisterna de aluminio para aviones de reabastecimiento. Con sede en Chambly (Quebec), fabrican más de 1200 unidades al año. La empresa confía en su equipo de diseño para desarrollar nuevos e innovadores remolques cisterna de aluminio mediante diseño asistido por ordenador (CAD).
Cuando estalló la pandemia, todos los diseñadores de Platinum pasaron a teletrabajar. Cuando Platinum empezó a planificar el regreso a la oficina, se dieron cuenta de que no había espacio suficiente para dar cabida a su creciente departamento de diseño.
Se pidió a Dominic Benoit, especialista en aplicaciones de Platinum, que desarrollara una nueva estrategia de trabajo flexible para el departamento. Tanto si los diseñadores estaban en casa como en la oficina, necesitarían tener una forma estándar de hacer todo su trabajo de diseño CAD. "Queríamos que pudieran acceder a distancia a su puesto de trabajo estuvieran donde estuvieran, solo cambiaría el monitor que utilizaran", dijo Dominic.
El trabajo a distancia requería el acceso a sus puestos de trabajo en la oficina y la redirección de dispositivos para un ratón CAD 3D especial para trabajar en Solid Edge (software CAD). "La redirección de dispositivos a ratones CAD 3D es fundamental para nuestros diseñadores a la hora de crear modelos para la producción", afirma Dominic.
Platinum probó varias soluciones, como el escritorio remoto de Chrome, el RDP tradicional y el escritorio remoto de Microsoft. Por desgracia, ninguno de ellos dio la talla. "Podríamos haber combinado todas estas soluciones, pero así seguiría sin ofrecer toda la funcionalidad que necesitaban nuestros diseñadores", dijo Dominic.
A Dominic se le pidió que buscara una nueva herramienta de acceso remoto, que pudiera proporcionar dos capacidades básicas:
Redirección automática de dispositivos: para el ratón CAD 3D que usan los diseñadores.
Compatibilidad multimonitor: para acceder al mismo puesto de trabajo CAD desde distintos dispositivos.
"Si estas dos funciones no están disponibles para nuestros diseñadores que teletrabajan, tienen que volver a aprender completamente a trabajar con la aplicación CAD".
La solución: Splashtop cumple todos los requisitos de Platinum para ofrecer un trabajo flexible sin fisuras
Tras oír hablar de Splashtop a otros diseñadores de CAD en 3D en el foro de usuarios de Solid Edge, Platinum probó Splashtop de primera mano. "Hicimos una prueba de Splashtop Enterprise y cumplía todos nuestros requisitos, incluida la redirección de dispositivos", dijo Dominic.
✔ Fácil configuración
Dominic y su equipo encontraron que Splashtop era fácil de configurar. En cinco días, los 20 diseñadores CAD de Platinum realizaban su trabajo a través de Splashtop. "La flexibilidad de Splashtop lo hace todo muy fácil. Incluso lo utilizo desde mi iPhone cuando estoy de viaje".
✔ Compatibilidad multimonitor
El equipo de diseño ha llegado a confiar en la función de compatibilidad multimonitor de Splashtop, ya que permite la colaboración entre dos usuarios en la misma estación de trabajo. "Los diseñadores pueden tener distintas habilidades. Así que es muy útil que puedan ayudarse mutuamente desde cualquier lugar y en cualquier momento", explicó Dominic.
✔ Atención al cliente estelar
Dominic solo necesitó ayuda con requisitos de usuario únicos y quedó muy satisfecho con la asistencia que recibió. "El soporte técnico de Splashtop fue muy receptivo. Todo el mundo estaba dispuesto. El tiempo transcurrido entre el envío de una incidencia y la recepción de una respuesta del equipo de asistencia de Splashtop fue muy breve".
✔ Redirección de dispositivos 3D
Los diseñadores de Platinum necesitan la redirección de dispositivos para trabajar a distancia y están encantados con el rendimiento de Splashtop. Lo recomiendan regularmente a otros diseñadores de la comunidad. "Splashtop es una solución válida para cualquiera que intente utilizar la conexión de dispositivos 3D de forma remota. Muchos usuarios de CAD de la comunidad han preguntado por la redirección de dispositivos desde que empezaron a trabajar a distancia en 2020. Ahora por fin tengo una respuesta y puedo recomendar Splashtop", dijo Dominic.
Resultados: Platinum amplía su equipo de diseño sin ampliar el espacio de oficinas
En la actualidad, Platinum utiliza Splashtop para ofrecer una experiencia coherente a sus diseñadores CAD para trabajar desde cualquier lugar. Cada diseñador dispone de un miniordenador (Dell, HP, Lenovo, etc.) para utilizarlo en casa o en la oficina. Ejecutan Splashtop desde estos miniordenadores donde sea y cuando sea para acceder remotamente a las estaciones de trabajo de su oficina.
"No hay teclado, ni ratón, ni pantalla. No es más que una pequeña caja que conectan a un monitor de sobremesa y a un teclado dondequiera que estén", dijo Dominic. "Splashtop es realmente la única aplicación que necesita ejecutarse en sus miniordenadores".
Con un puesto de trabajo flexible, Platinum Tank Group puede planificar la expansión sin adquirir espacio de oficina adicional. Hasta ahora, han proporcionado a su equipo de diseño en expansión 26 máquinas y tienen previsto añadir cinco más. "Probablemente vamos a contratar a estudiantes en prácticas que también se conectarán a distancia con Splashtop", añadió Dominic.
"Splashtop es la herramienta perfecta para trabajar a distancia y acceder remotamente a una estación de trabajo desde cualquier lugar".
Dominic también señala que disponer de una sola herramienta para habilitar y dar asistencia a todos los diseñadores CAD ha repercutido enormemente en su trabajo. "Yo soy la asistencia técnica interno, así que Splashtop me facilita mucho la vida".
Extra: Platinum vuelve a la normalidad tras un ciberataque
Tras la entrevista inicial, Dominic nos contó que Platinum fue víctima de un ciberataque. Dijo que la autenticación multifactor de Splashtop les permitió retomar la actividad en menos tiempo. La función fue solicitada específicamente por su departamento de seguridad. "Nos alegramos de que nuestro acuerdo de teletrabajo vuelva a estar a pleno rendimiento. Splashtop es la clave para hacerlo posible", dijo Dominic.