OCIL en Canadá automatiza y simplifica las operaciones de TI con Splashtop
Modernizar las operaciones de TI en todo Canadá para capacitar a la Oficina del Comisionado de Lenguas Indígenas (OCIL) con un soporte remoto seguro y eficiente y una gestión de puntos finales.
Impacto
Soporte remoto más rápido a nivel mundial
Splashtop permite a OCIL apoyar al personal sin problemas en las oficinas y regiones remotas de Canadá y alrededor del mundo. Los problemas que antes requerían una extensa coordinación o viajes ahora se resuelven en minutos, manteniendo las operaciones funcionando sin problemas.
Eficiencia para un equipo de TI ágil
Splashtop ha eliminado la necesidad de actualizaciones manuales y la resolución de problemas en el sitio. El parcheo automatizado y el control centralizado ahorran un tiempo significativo cada semana, permitiendo que un único líder de TI gestione toda la infraestructura en OCIL y opere eficientemente a gran escala.
Mayor Visibilidad y Control
Complementando Microsoft Intune con Splashtop, OCIL logró visibilidad en tiempo real, mayor cumplimiento de endpoints y acceso más amplio a los sistemas sin depender de métodos de conexión remota menos seguros y flexibles.
para contratar empleados
Como única responsable de TI en la Oficina del Comisionado de Lenguas Indígenas (OCIL), Hannah Lavallee gestiona todos los aspectos de la pila tecnológica de la organización, desde las políticas de Intune y la ciberseguridad hasta servidores, copias de seguridad y soporte al usuario. Con solo un recurso y personal de TI a tiempo completo repartidos por Canadá, proporcionar asistencia constante y en tiempo real era un reto creciente.
OCIL depende en gran medida de Microsoft Intune para la gestión de dispositivos, pero varias lagunas operativas dificultaron el soporte diario. Los principales problemas incluyeron:
No hay una forma sencilla y en tiempo real de prestar soporte a empleados remotos entre provincias
Visibilidad limitada al solucionar problemas solo con Intune
Parcheos y actualización inconsistentes del cumplimiento entre endpoints
No hay opción para ver o ayudar a los usuarios en iPhone y dispositivos móviles
Dependencia de métodos de conexión remota más lentos y menos seguros
"Solo soy yo", dijo Hannah. "Somos una organización pequeña con usuarios en todo Canadá y en todo el mundo. Necesitaba una forma de prestar soporte a todos fácilmente desde nuestra oficina central en Ottawa, independientemente de dónde trabajaran".
Hannah también había usado herramientas como connectwise, LogMeIny TeamViewer al principio de su carrera, pero las encontraba torpes, limitadas o poco fiables para uso empresarial.
OCIL necesitaba una solución segura y fácil de usar que combinara parches, gestión de dispositivos, brechas de visibilidad cercana y simplificara el soporte para una fuerza laboral geográficamente distribuida.
De nuestros clientes satisfechos
Tener control en tiempo real para los parches y actualizaciones me ahorra una cantidad increíble de tiempo, especialmente en comparación con esperar los anillos de actualización de Intune o los reinicios de usuario.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
De nuestros clientes satisfechos
Splashtop es un sistema remoto de nivel empresarial fácil de usar del que incluso una pequeña organización puede aprovechar al máximo, y ofrece mucho por el costo que pagamos.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Resolución
OCIL adoptó Splashtop Enterprise con Autonomous Endpoint Management (AEM) para mejorar la visibilidad, simplificar el acceso seguro con SSO y agilizar el soporte remoto en toda su plantilla distribuida.
Acceso y control remotos no supervisado: Splashtop se instaló en los entornos Windows, MacOSy servidor de OCIL. Hannah ahora puede ofrecer servicios seguros para la resolución de problemas, actualizaciones y mantenimiento incluso sin la presencia de un usuario final, asegurando que todos los dispositivos estén actualizados y seguros.
Soporte para usuarios finales y dispositivos móviles: con SOS usando Splashtop SOS, Hannah puede ver las pantallas de usuario y guiar al personal en los iPhones gestionados por OCIL. Esta capacidad elimina las explicaciones de ida y vuelta y le permite resolver problemas móviles en tiempo real. También encuentra útil la opción SOS cuando se encuentran con problemas en los que un sistema se elimina accidentalmente o se envía sin el agente disponible.
Complemento en tiempo real a Intune: con Splashtop AEM, Hannah programa comprobaciones semanales de actualización de Windows, con estado en tiempo real para identificar rápidamente los dispositivos que necesitan atención. En cambio, los anillos de actualización de Intune a menudo se retrasaban, no siempre notificaban a los usuarios y con frecuencia requerían reinicios impulsados por el usuario, lo que ralentizaba el proceso de actualización. Con Splashtop, puede enviar actualizaciones del sistema operativo en tiempo real, activar reinicios cuando sea necesario e incluso solucionar problemas inesperados como restaurar dispositivos tras una actualización de firmware causada por problemas con BitLocker, sin esperar sincronizaciones de Intune ni acciones del usuario.
Herramientas en segundo plano para la resolución de problemas silenciosa: las herramientas en segundo plano de Splashtop permiten acceder a registros, ejecutar comandos y realizar acciones administrativas sin interrumpir a los usuarios. El soporte que antes requería coordinación o tiempo muerto ahora ocurre perfectamente en segundo plano.
Visibilidad del dispositivo con informes de inventario: los informes de inventario de Splashtop ofrecen una forma rápida de identificar quién está en línea, localizar máquinas específicas y realizar comprobaciones iniciales cuando un dispositivo reporta un problema de seguridad o rendimiento. Ayuda a Hannah a mantener una visibilidad clara entre los endpoints sin tener que cambiar de herramienta.
Acceso remoto seguro desde cualquier lugar: incluso mientras viaja al extranjero, Hannah mantiene un acceso seguro y cifrado al entorno de OCIL. Continúa prestando soporte a equipos internos y socios de forma remota, asegurando la disponibilidad y la continuidad operativa dondequiera que esté.
"Splashtop me da confianza en que puedo ayudar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, sabiendo que todo está seguro".
Sobre el cliente
La Oficina del Comisionado de Lenguas Indígenas (OCIL) es una oficina pública federal establecida bajo la Ley de Lenguas Indígenas para promover y defender las lenguas indígenas en todo Canadá. Operando de forma independiente del gobierno, OCIL apoya a los pueblos indígenas en la recuperación, revitalización, mantenimiento y fortalecimiento de sus lenguas.