Biblioteca de recursos Splashtop

Nissay permite a sus empleados un acceso remoto rápido y seguro con Splashtop
Nissay implementó Splashtop On-Prem en sus servidores satisfaciendo todas sus necesidades de acceso remoto
Resumen
Nissay Asset Management contaba con una VPN para que los empleados pudieran trabajar desde casa, pero quería un nuevo sistema que cubriera todas sus necesidades de acceso remoto, especialmente en caso de emergencia, cuando los empleados no pudieran desplazarse a la oficina.
Hiroshi Otagaki, director general del departamento de desarrollo de sistemas de Nissay, cuenta la historia de cómo eligieron e implementaron Splashtop On-Prem para proporcionar a sus empleados un acceso remoto seguro y rápido a los ordenadores de trabajo.
El reto: Buscar una solución de acceso remoto que se ajustara a todas sus necesidades
Había varias razones por las que Otagaki empezó a buscar una solución de acceso remoto para su empresa.
Nissay Asset Management utilizaba una VPN que solo funcionaba en ordenadores Windows. Sin embargo, muchos empleados de Nissay tenían ordenadores Mac y tabletas en casa, lo que significaba que necesitaban una herramienta de escritorio remoto que permitiera el acceso desde esos dispositivos. "Necesitábamos un sistema que pudiera utilizarse en un Mac o en una tableta", dijo Otagaki.
Le preocupaba que pudiera haber mucho tráfico en la red de la empresa si demasiadas personas utilizaban la VPN al mismo tiempo. Cuando las VPN están sobrecargadas, pueden crear conexiones poco fiables y afectar al rendimiento. También puede haber problemas de seguridad con las VPN debido a que el tráfico de red no puede inspeccionarse eficazmente. Lee por qué Splashtop es mejor que las VPN.
Al día siguiente del gran terremoto al este de Japón, algunos empleados de Nissay no pudieron acudir de forma presencial a trabajar, por lo que la empresa se vio obligada a adquirir inmediatamente licencias adicionales de su anterior herramienta VPN. Como no sabían cuándo se produciría la próxima catástrofe, Hiroshi y el equipo querían una solución de acceso remoto que fuera fácil de ampliar.
La empresa tenía una necesidad crítica de permitir a los empleados teletrabajar. "Como nuestra empresa gestiona los activos de nuestros clientes, tenemos que tomar medidas urgentes en caso de un cambio repentino en el mercado o ponernos en contacto con socios extranjeros en mitad de la noche o de madrugada", afirma Otagaki. Teniendo esto en cuenta, Nissay necesitaba una solución fiable que permitiera a los empleados acceder a distancia a los ordenadores de la oficina fuera del horario laboral.
Como los empleados iban a acceder a los ordenadores de trabajo desde fuera de la oficina, Hiroshi también quería una solución que ofreciera una autenticación de dos factores por motivos de seguridad. Otro requisito importante era que los empleados pudieran iniciar el ordenador de forma remota con Wake-on-LAN.
La solución: Una solución de acceso remoto fiable que ofrece flexibilidad y las mejores prestaciones
Un empleado estaba utilizando personalmente Splashtop y preguntó si la empresa podía adoptarlo también.
Tras hablar con Splashtop, Hiroshi decidió que Splashtop On-Prem era la solución perfecta. Splashtop On-Prem venía con un conjunto de funciones que permitían a los usuarios finales trabajar de forma productiva y segura desde casa, como visualización en varios monitores, transferencia de archivos, chat, impresión remota, verificación en 2 pasos, SSO y mucho más.
Con Splashtop, los empleados podrán acceder de forma remota a los ordenadores de su oficina fuera del horario laboral con conexiones remotas de alto rendimiento que ofrecen calidad HD con streaming 4k a 40 fotogramas por segundo. A diferencia de las VPN, Splashtop garantiza conexiones de acceso remoto rápidas y fiables incluso cuando hay una gran cantidad de personas haciendo uso a la vez.
Splashtop también cumplió la petición de Nissay de tener una solución de acceso remoto que funcionara con ordenadores Mac y tabletas. Splashtop permite el acceso remoto a ordenadores Windows y Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.
Además, la empresa pudo adquirir licencias de Splashtop para las personas que lo utilizan a diario y licencias especiales para su BCP (Plan de Continuidad de Negocio) en caso de emergencia, lo que hizo que el equipo de Nissay se sintiera tranquilo.
Resultados: Instalación fácil + Gestión sencilla = Clientes satisfechos
Shintaro Minami, subdirector de la Oficina de Planificación de Sistemas del Departamento de Desarrollo de Sistemas, supervisó la instalación y el funcionamiento del servidor in-house.
Nissay quedó satisfecho con el proceso de implementación de Splashtop On-Prem, ya que la integración con el servidor de autenticación interno y la función Wake-On-LAN fueron fáciles de configurar. La autenticación se realiza en los servidores de autenticación AD y RSA. Minami añadió: "Todo lo que tenemos que hacer es añadir y eliminar usuarios y comprobar el estado y la configuración de la conexión. Es sencillo y fácil de gestionar".
Una vez implantado Splashtop, Hiroshi se alegró de ver que, a medida que aumentaban los casos en que los empleados necesitaban conciliar el cuidado de los hijos y el trabajo, podían teletrabajar fácilmente utilizando Splashtop.
En general, Nissay ha quedado muy satisfecha con Splashtop On-Prem, y se alegra de que le haya ayudado a cubrir todas sus necesidades de acceso remoto.
Detalles
Acerca de Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Corporation presta servicios de asesoramiento en materia de inversiones. La empresa ofrece servicios de gestión de carteras, planificación financiera y consultoría. Nissay Asset Management atiende a clientes en Japón.
Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem es una solución de asistencia remota y acceso remoto que puede ser totalmente autoalojada dentro de una red empresarial. Splashtop On-Prem está diseñada para satisfacer las necesidades de las empresas digitales actuales. Viene cargada de seguridad potentísima, alto rendimiento y muchas funciones útiles. Es personalizable y compatible con diversas herramientas y sistemas operativos.
Consulta el resumen completo de funciones.
Testimonios de los clientes
Instalamos el servidor internamente y la configuración fue rapidísima. Teniendo en cuenta que se adaptó bien a nuestro servidor de autenticación interno y que tiene la función Wake-on-LAN, estamos muy contentos de haber elegido Splashtop On-Prem.
Mr. Shintaro Minami, Assistant Manager, System Planning Office, Nissay Asset Management