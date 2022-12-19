Reducir los Costos y Asegurar la Satisfacción del Cliente
Cómo Munster Business Equipment aprovechó Splashtop para gestionar de forma remota y eficiente 500 máquinas
Resumen
El COVID-19 ha revolucionado la forma de trabajar en una gran variedad de sectores, incluido el de la impresión. Aunque muchas empresas estaban obligadas a hacerse remotas, algunas lo hicieron voluntariamente para aumentar los beneficios reduciendo los costes operativos. Este fue el caso de Munster Business Equipment, que recurrió a Splashtop Remote Support para prestar soporte remoto a sus usuarios.
Resumen
El reto: Reducir los costes operativos al tiempo que se garantiza la satisfacción del cliente
Mientras buscaba formas de reducir los costes operativos, el Director de Ventas de Munster Business Equipment, Darach Meade, observó un aumento de los costes operativos causado por un incremento de las visitas de clientes in situ por problemas de impresión y escaneado.
Eran visitas innecesarias porque muchos de los problemas podían resolverse sin desplazarse hasta el cliente. "A diferencia de las reparaciones de hardware, que tienen que hacerse in situ, los problemas relacionados con la impresión y el escaneado pueden tratarse a distancia", afirma Meade.
Dado que estas visitas eran innecesarias, generaron costes innecesarios. Darach empezó a buscar soluciones de software de asistencia remota para reducir este coste y, al mismo tiempo, asegurarse de que Munster Business Equipment siguiera ofreciendo una gran asistencia técnica a los clientes.
La solución: Darach encuentra Splashtop Remote Support, una herramienta de soporte remoto asequible y muy recomendada
Darach empezó a explorar herramientas de asistencia remota como TeamViewer y LogMeIn al principio, pero decidió seguir buscando. "Nos parecieron demasiado caras y complejas de usar", dijo Meade.
Siguió su búsqueda hasta que una empresa similar a Munster Business Equipment le recomendó Splashtop encarecidamente. Probó Splashtop y quedó gratamente sorprendido por su facilidad de uso, sus funciones y su bajo coste en comparación con TeamViewer, LogMeIn y otras herramientas similares.
Resultados: Reducción de costes y aumento de la capacidad para atender a más clientes
Implementar Splashtop fue muy sencillo. "La incorporación fue muy sencilla después de descargar la aplicación Splashtop en los portátiles de nuestros ingenieros y ahora podemos gestionar 500 máquinas a distancia", dijo Darach. Si bien estas máquinas son principalmente máquinas Windows, Splashtop también permite que Darach y su equipo de seis técnicos de soporte presten soporte a dispositivos iOS.
"Splashtop nos permite dar asistencia a distancia a cientos de clientes y, sin él, habríamos seguido haciendo visitas in situ para llamadas que podrían hacerse a distancia, lo que habría dado lugar a un departamento de atención al cliente menos rentable", dijo Meade. Y añade: "Estoy contentísimo y recomendaría encarecidamente Splashtop por su facilidad de uso y su precio".
Detalles
Acerca de Munster Business Equipment
Munster Business Equipment es un proveedor líder de servicios gestionados de impresión y soluciones interactivas y audiovisuales para los sectores comercial y educativo de Irlanda.
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Acerca de Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support es una solución de software de soporte remoto que los equipos de soporte pueden usar para soporte remoto supervisado, bajo demanda, así como para acceso no supervisado a ordenadores en cualquier momento.
Con Splashtop Remote Support, los profesionales de soporte de TI pueden conectarse instantáneamente a los dispositivos de sus usuarios con un simple código de sesión. Diseñado para los profesionales del servicio de asistencia y soporte, Splashtop les permite realizar soporte remoto ad hoc a un número ilimitado de dispositivos. No importa dónde esté el usuario o cuándo surja su problema, los usuarios de Splashtop pueden acceder fácilmente de forma remota a los dispositivos de sus usuarios (Windows, Mac, Linux, iOS, Android o Chromebook) para tomar el control y solucionar el problema rápidamente. Splashtop reduce el tiempo necesario para prestar soporte a los usuarios, mantiene alta la satisfacción del cliente y reduce los costes para los equipos de soporte remoto.