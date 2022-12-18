Construir una solución empresarial de próxima generación para satisfacer las necesidades de acceso remoto en la era de la TDC
Cómo un MSP puntero integró Splashtop en su solución para satisfacer las necesidades de acceso remoto de las empresas modernas
Resumen
El COVID-19 ha acelerado la revolución digital del teletrabajo y, por ende, ha obligado a muchas industrias a adaptarse rápidamente a esta nueva normalidad. ¿Cómo pueden las empresas permitir que sus empleados trabajen desde casa de forma eficaz? ¿Cómo pueden asegurarse de que lo hacen de forma segura? ¿Qué pasa con la ampliabilidad y la capacidad de gestión de la infraestructura informática?
Como propietarios de muchas infraestructuras de TI, los MSPs están en el centro neurálgico de todo. En este caso práctico, exploramos con Frederic Renou, director de TI de Amedis, cómo su empresa, un MSP francés, construyó una solución integrada con Splashtop On-Prem y VMware que permite a sus clientes afrontar estos nuevos retos.
El reto: Ofrecer a las empresas una solución de acceso remoto para clientes
Al principio, parecía que Amedis buscaba una solución para un caso de uso sencillo: permitir a un gran número de empleados conectarse a los ordenadores de sus oficinas locales y realizar su trabajo desde casa (WFH). Pero lo que Amedis necesitaba entrañaba más complejidad que eso.
"Buscábamos una solución de acceso remoto que nos permitiera extender las capacidades TDC en las instalaciones a más de 200 usuarios", explicó Frederic. “Pero no solo estábamos buscando ninguna herramienta, sino que necesitábamos una solución que fuera compatible con nuestra herramienta VMware, además de admitir equipos Mac y PC."
Amedis exploró varias soluciones en el mercado. Entre ellas estaban VMware Horizon View, RDP/TSE de Microsoft y RAS Parallels. Ninguna de ellos satisfacía las necesidades particulares de Amedis: o eran caras o estaban repletas de funciones innecesarias o eran difíciles de usar o de integrar con VMware.
La solución: una solución de acceso remoto fiable y asequible, con las funciones adecuadas
Splashtop On-Prem ofreció a Amedis una forma sencilla de ampliar una infraestructura de acceso remoto alojada en las instalaciones y satisfacer todas sus necesidades personalizadas.
Gestión y personalización de nivel empresarial a un coste asequible
Splashtop On-Prem venía con una base de datos centralizada y una consola de gestión que permitía a los administradores informáticos ocuparse de la seguridad del sistema y personalizar los paquetes de instalación y, con ello, eximir a los usuarios finales de los tediosos pasos de instalación y configuración. Esto también permitió a Amedis personalizar su acceso remoto integrando Splashtop On-Prem dentro de su herramienta VMware. Y, a diferencia de otras soluciones del mercado, Splashtop On-Prem era muy asequible. Splashtop es reconocida por ser la solución de acceso remoto con mejor relación calidad-precio del sector, con precios a menudo un 80 % más bajos que los de la competencia.
Experiencia de streaming fluida y un práctico conjunto de funciones
Con Splashtop, los empleados pueden trabajar en un ordenador remoto como si estuvieran sentados frente a él, sin preocuparse de una conexión lenta y farragosa como la VPN. Muchos de los clientes de Amedis elogiaron el rendimiento de Splashtop. Uno de ellos en particular, apreció la fluidez de las sesiones remotas a pesar de tener a más de 120 de sus empleados conectados a la vez. Splashtop ofrece streaming 4K, con menor latencia y velocidades de fotogramas superiores a 40 fotogramas por segundo.
Además de esta experiencia de streaming, Splashtop On-Prem venía con un conjunto de funciones que permitían a los usuarios finales trabajar de forma productiva y segura: de multimonitor a multimonitor, transferencia de archivos, chat, impresión remota, verificación en 2 pasos, SSO y muchas más.
Compatible con una amplia gama de dispositivos Android e iOS
Splashtop se creó para ampliar el acceso remoto a ordenadores Windows y Mac. Como resultado, los usuarios de Amedis podrían utilizar Splashtop para conectarse remotamente desde sus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook, incluyendo tabletas y teléfonos inteligentes.
El resultado: Clientes contentos y un MSP la mar de feliz
Splashtop On-Prem satisfizo tanto las necesidades de Amedis como las de los clientes de Amedis. Como resultado, Amedis ha construido una herramienta que combina Splashtop con VMware y algunas otras características (características propietarias que Amedis ha decidido no revelar). En el futuro, Amedis utilizará esta nueva herramienta para manejar todas las necesidades de acceso remoto de sus clientes de nivel empresarial.
Una ventaja añadida: el equipo de atención al cliente especializado de Splashtop
Según Frederic, el hilo conductor de todo fue el nivel de respuesta y disponibilidad del equipo de atención al cliente de Splashtop.
Como Amedis, muchos otros MSPs satisfechos utilizan las soluciones de acceso remoto de Splashtop para prestar soporte a sus clientes y usuarios de todo el mundo.
Detalles
Sobre Amedis
Amedis es un MSP francés especializado en crear infraestructuras seguras de trabajo desde casa (WFH), implantar potentes salvaguardas de seguridad, habilitar pantallas dinámicas y gestionar otras necesidades informáticas de las grandes empresas.
Acerca de Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem es una solución de asistencia remota y acceso remoto que puede ser totalmente autoalojada dentro de una red empresarial. Splashtop On-Prem está diseñada para satisfacer las necesidades de las empresas digitales actuales.Viene cargada de seguridad potentísima, alto rendimiento y muchas funciones útiles.Es personalizable y compatible con diversas herramientas y sistemas operativos.
Testimonios de los clientes
Al valorar todas las soluciones del mercado, estaba claro que Splashtop On-Prem era uno de los principales candidatos. La capacidad de respuesta del equipo comercial y del equipo de asistencia hizo que nuestra decisión fuera pan comido. Si pudiera poner una nota a la asistencia que recibí, les daría un 10/10.
Frederic Renou, IT Director of Amedis