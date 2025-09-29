Un gran minorista de EE. UU. moderniza el Soporte remoto para más de 900 tiendas con Splashtop
Soporte de TI simplificado, resolución de problemas más rápida y acceso seguro para más de 22,000 dispositivos
Impacto
Reducción de más del 50% en el Tiempo de Solución de Problemas
Las herramientas de soporte remoto de Splashtop reducen el tiempo promedio de resolución de problemas a la mitad o más, especialmente para instalaciones de enrutadores y hardware, pasando de 45 minutos a menos de 5 minutos en varios casos.
Acceso remoto seguro a más de 22,000 dispositivos
Sustituimos VNC con Splashtop para habilitar acceso seguro a 14,000 PCs Windows, 8,000 dispositivos Android, y 70 Macs, mejorando significativamente el cumplimiento y la visibilidad en todo su entorno minorista.
Herramientas Consolidadas en Equipos para Mejorar la Eficiencia
Los equipos de venta al por menor y corporativos ahora utilizan Splashtop para todas las necesidades de Acceso remoto y soporte, eliminando la dependencia de herramientas separadas, reduciendo costos y mejorando la eficiencia.
para contratar empleados
Con más de 900 tiendas y más de 22,000 dispositivos conectados, los equipos de TI del minorista enfrentaron demandas crecientes para apoyar las operaciones de campo y minoristas de manera segura y en línea con los requisitos de cumplimiento cada vez más estrictos
El equipo de servicios de TI minoristas, con 17 agentes de soporte, es responsable de apoyar los sistemas POS, señalización basada en Android, dispositivos portátiles y hardware de redes en tiendas de todo el Medio Oeste. Su trabajo diario implica Acceso remoto a sistemas para resolver tickets escalados del personal de tienda de primera línea.
“Si habla con la red, lo apoyamos. Y necesitábamos algo seguro y confiable para mantener el ritmo.” ~ Gerente de Soporte de Servicios de TI Minorista.
Mientras tanto, el Centro de Servicio TI corporativo apoya a más de 3,000 empleados internos utilizando escritorios y laptops. Estaban utilizando herramientas como SCCM y ConnectWise para sesiones remotas y gestión de software.
Pero las limitaciones eran claras:
Difícil coordinar el soporte en un entorno distribuido y múltiples tiendas
No Acceso remoto soporte para señalización digital Android y dispositivos portátiles
La herramienta VNC heredada carecía de seguridad, control de acceso y auditabilidad, lo que suponía riesgos de cumplimiento
Las herramientas como ConnectWise y SCCM eran poco fiables para el soporte diario
La solución de problemas remotos para el personal in situ era lenta y propensa a errores, confiando únicamente en instrucciones verbales.
ScreenMeet fue evaluado pero se consideró demasiado vinculado a ServiceNow y no lo suficientemente flexible
La organización necesitaba una plataforma escalable, una solución agnóstica al sistema operativo que funcionara para cada departamento y tipo de dispositivo.
De nuestros clientes satisfechos
Un compañero de trabajo pasó 45 minutos explicando la instalación de un router por teléfono. Cambió a Splashtop AR y lo hizo en menos de 5 minutos.
~ IT Retail Services Support Manager
De nuestros clientes satisfechos
Lo que destacó de Splashtop no fue solo la tecnología, aunque es muy sólida, fueron las personas. Les enviamos uno de nuestros displays Android antiguos y hicieron que Splashtop funcionara en él. El soporte fue receptivo, adaptable y exactamente lo que necesitábamos para implementarlo de forma rápida y segura.
~ IT Service Center Manager
De nuestros clientes satisfechos
Hemos cargado todos los dispositivos en la aplicación Splashtop Business. Ahora podemos prestar soporte a cualquier persona, en cualquier lugar y sin muchos inconvenientes.
~ Service Desk Analyst
Resolución
El minorista implementó Splashtop Enterprise y Splashtop AR en toda su red de tiendas y sistemas internos.
Acceso no supervisada para Sistemas de Venta: Splashtop se implementó en 22,000 dispositivos de venta al por menor, reemplazando VNC y habilitando un acceso seguro y no supervisada a sistemas POS, pantallas Android, cartelería digital y dispositivos portátiles Zebra.
asistencia supervisada para el personal interno: Los equipos de soporte corporativo utilizaron la Splashtop Business App para proporcionar asistencia en tiempo real a más de 3000 usuarios, reduciendo tiempos de espera y simplificando flujos de trabajo.
AR para Operaciones de Campo: Splashtop Augmented Reality fue adoptada por los equipos de TI e ingeniería de tiendas para guías visuales y habilidades de anotación durante los reemplazos de equipos y reparaciones de HVAC, reduciendo el tiempo de inactividad y las barreras de comunicación.
Acceso Seguro Basado en Roles: Los permisos granulados aseguraron que diferentes departamentos, desde desarrolladores hasta operaciones de talento, solo accedan a los dispositivos de los que son responsables, mejorando el cumplimiento de PCI.
“Con VNC, si podías entrar en un dispositivo, podías entrar en todos.” Ahora, está controlado y es rastreable.” ~ Gerente de Soporte de Servicios de TI Minorista
Por qué importa: PCI DSS requiere control de acceso estricto y registro de auditoría. Con Splashtop, cada sesión de acceso se registra, y los permisos son específicos de rol, garantizando responsabilidad y reduciendo riesgos en los 22,000 dispositivos del minorista.
Gestión de Dispositivos Android
Con las capacidades de Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM), el equipo de TI programó reinicios y envió actualizaciones masivas de APK a dispositivos de señalización basados en Android en las tiendas, resolviendo problemas de fuga de memoria y mejorando el tiempo de actividad sin necesidad de acceso remoto.
Transferencia de archivos y herramientas de línea de comandos: Con capacidades de Splashtop Autonomous Endpoint Management, se ejecutaron scripts remotos, reinicios y despliegues en dispositivos sin involucrar a los usuarios finales, minimizando las interrupciones durante el horario laboral.
Cobertura Multiplataforma: Splashtop admite Windows, Android, macOS y entornos virtualizados, permitiendo al minorista estandarizar el soporte en dispositivos diversos.
Implementación rápida y autoguiada: Una base de conocimiento robusta permitió al equipo de TI completar la implementación sin demoras, con mínima dependencia del equipo de soporte de Splashtop.
“Nunca estuvimos esperando a Splashtop. Honestamente, ellos estaban esperando por nosotros,” ~ Gerente de Soporte de Servicios al Minorista.
“El equipo de soporte y la documentación lo hicieron increíblemente fácil,” ~ Gerente del Centro de Servicios de TI.
Escalabilidad en toda la organización: Splashtop fue adoptado no solo por TI, sino también por los equipos de operaciones, ingeniería de tiendas y desarrollo de talento para una variedad de necesidades de Soporte remoto.
Acerca del Cliente
Un minorista líder en EE. UU. con un alcance de más de 900 tiendas que sigue creciendo rápidamente. Conocida por su integración vertical, operaciones centradas en el cliente, y expansión rápida, la organización se enorgullece de su innovación, eficiencia y una cultura orientada al valor.