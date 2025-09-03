Cryptic Studios habilita el desarrollo de juegos remoto a nivel mundial con Splashtop
Acceso remoto de alto rendimiento para equipos creativos, control de datos estricto y colaboración global para juegos en línea exitosos.
Impacto
Mayor productividad para equipos creativos globales
Más de 150 desarrolladores de juegos acceden a estaciones de trabajo de alto rendimiento de forma remota con baja latencia y soporte completo para el lápiz Wacom, manteniendo la misma precisión y calidad que en el estudio.
Mayor seguridad para los activos de juego propietarios
El inicio de sesión único, los controles de acceso estrictos y MFA aseguraron que el código fuente sensible y los activos creativos permanecieran seguros y privados.
Cronogramas de proyectos acelerados y rentabilidad
Equipos distribuidos a través de múltiples continentes trabajaron juntos sin problemas en sistemas basados en EE.UU., acelerando los tiempos de producción y eliminando retrasos.
para contratar empleados
Ralph Lacy, Director de Operaciones en Cryptic Studios, lidera las operaciones de TI para un equipo global que desarrolla juegos en línea como Neverwinter, Star Trek Online, Champions Online y más.
Los artistas, animadores y desarrolladores del estudio dependen de potentes estaciones de trabajo de varios terabytes que ejecutan un motor de juego propietario y conjuntos de herramientas personalizadas, recursos que no se pueden simplemente instalar en un portátil.
Antes de Splashtop, los flujos de trabajo remotos del estudio se estaban desmoronando:
Las herramientas remotas existentes como VNC no lograban transmitir datos de lápiz, inclinación o sensibilidad a la presión desde las tabletas Wacom. RDP se ejecutaba en una sesión separada del usuario, rompiendo la colaboración y pruebas en tiempo real.
Las herramientas heredadas no tenían MFA, tenían cifrado débil y permisos limitados basados en roles, creando riesgos potenciales de fuga de IP para activos propietarios.
Las transferencias de archivos eran engorrosas e inseguras, requiriendo transferencias solo por VPN que ralentizaban los flujos de trabajo.
Los equipos distribuidos alrededor del mundo luchaban con la latencia, haciendo difícil la colaboración en tiempo real.
“Construimos nuestro propio motor. Construimos nuestro propio control de versiones. Estas no son herramientas que puedas simplemente instalar en un portátil. Necesitábamos una forma de hacer que nuestros entornos on-prem fueran accesibles, de manera segura y global.”, explicó Ralph.
Cryptic Studios necesitaba una solución de Acceso remoto segura y de alto rendimiento para apoyar los flujos de trabajo creativos impulsados por Wacom, proteger los activos de juego propietarios y conectar equipos en todo el mundo.
De nuestros clientes satisfechos
Pasamos de un funcionamiento 100 % presencial a uno totalmente remota en dos semanas. Splashtop lo hizo posible, sin comprometer en absoluto la seguridad.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
De nuestros clientes satisfechos
Nuestros artistas usan Splashtop diariamente desde Alemania, Singapur y Europa del Este para acceder a sistemas aquí en California. El rendimiento y la fiabilidad han sido excelentes.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
De nuestros clientes satisfechos
Necesitábamos algo que simplemente funcionara con Wacom, con nuestras herramientas personalizadas, sin riesgo de salida de archivos. Splashtop cumplió.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Resolución
Acceso remoto con soporte para Wacom y Stylus: El Wacom Bridge de Splashtop ofrece control completo de presión, inclinación y botones del stylus, permitiendo a los artistas trabajar de forma remota con la misma precisión que en el sitio.
Controles de Seguridad Fuertes: La integración con Active Directory, MFA, cifrado de extremo a extremo y permisos basados en roles aseguraron que cada sesión remota fuera conforme y completamente auditable, y acciones como transferencias de archivos fueron deshabilitadas para usuarios selectos.
Despliegue rápido y adopción a largo plazo: Los paquetes preconfigurados permitieron el despliegue en más de 150 estaciones de trabajo en menos de dos semanas, y Splashtop sigue siendo central en los flujos de trabajo globales de Cryptic hoy en día.
Conectividad Rápida a Través de Continentes: Los equipos distribuidos se conectan a sistemas basados en EE.UU. con el rendimiento y la fiabilidad necesarios para la colaboración en tiempo real.
“Esto no fue una solución temporal. Se convirtió en el núcleo de cómo trabaja nuestro equipo distribuido. Splashtop simplemente funcionó.”
~ Ralph Lacy, Director de Operaciones, Cryptic Studios
Acerca del Cliente
Cryptic Studios es un líder de la industria en el desarrollo de juegos de rol en línea multijugador masivos gratuitos para plataformas de PC y consola. Con un enfoque en la innovación, visuales de alta calidad y audio inmersivo, el estudio ofrece experiencias de juego atractivas y de clase mundial a una audiencia global.