Cire Services mejora la eficiencia del soporte TI y reduce costes con Splashtop
Capacitar a un equipo de TI ágil en Cire Services con un soporte remoto seguro y escalable para servir mejor a más de 1000 usuarios en múltiples ubicaciones del sureste de Melbourne.
Impacto
Soporte remoto más rápido y sencillo
Splashtop permite al equipo de TI de Cire Services conectarse rápidamente y dar soporte a los dispositivos de los usuarios finales en múltiples sedes. Los problemas que antes requerían flujos de trabajo más complejos ahora pueden resolverse a través de una plataforma Soporte remoto intuitiva y sensible, ayudando a los usuarios a volver al trabajo más rápido.
Mayor eficiencia para las operaciones de TI
Con gestión centralizada, opciones de despliegue personalizadas y una experiencia de usuario simplificada, Splashtop ha simplificado la administración diaria para el equipo de TI. El despliegue y gestión de las herramientas de soporte remoto ahora es significativamente más sencillo, lo que permite al equipo dedicar más tiempo a iniciativas estratégicas y soporte al usuario.
Ahorros significativos de costes
Al pasar de TeamViewer a Splashtop, Cire Services redujo los costes de software de soporte remoto en aproximadamente un 75 %. La organización se beneficia ahora de una plataforma escalable de soporte remoto, ahorrando miles de dólares anualmente.
para contratar empleados
Como Director jefe de TIC en Cire Services, Ian Rennison supervisa un equipo de cinco personas responsable de apoyar la infraestructura TI de una organización con más de 1000 usuarios finales en todo el sureste de Melbourne. Tras más de 20 años en gestión de servicios e infraestructuras de TI, Ian comprende la importancia de herramientas fiables y eficientes para prestar soporte a una plantilla distribuida.
Cuando Ian se unió a Cire Services a principios de 2026, el equipo de TI utilizaba TeamViewer para el soporte remoto de puntos finales. Aunque la plataforma cumplía con los requisitos básicos de acceso remoto, varios desafíos dificultaban su escalabilidad y gestión eficaz.
Los principales problemas incluyeron:
Un proceso de despliegue difícil de gestionar en un gran número de dispositivos
Funciones complejas que añadieron sobrecarga innecesaria de administración
Altos costes de licencias y operación
Flexibilidad limitada para la gestión de dispositivos a gran escala
La necesidad de una experiencia de soporte más ágil y centralizada
"Buscábamos una solución más fácil de desplegar, más sencilla de gestionar y más rentable sin sacrificar funcionalidades", dijo Ian.
El equipo evaluó varias alternativas, incluyendo ScreenConnect y AnyDesk, antes de comenzar una prueba de Splashtop.
Empezamos a probar Splashtop y lo encontramos muy receptivo, fácil de desplegar y sencillo de usar. También nos dio acceso a funciones avanzadas como compilaciones personalizadas de despliegue y una consola de gestión centralizada, que era muy importante para nosotros.
Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services
Resolución
Tras una evaluación exitosa, Cire Services seleccionó Splashtop Remote Support y desplegó la solución en todo su entorno para prestar soporte hasta 900 dispositivos gestionados.
Despliegue fácil y gestión centralizada
El equipo adoptó rápidamente Splashtop como parte de su centro diario de soporte técnico. Las conexiones remotas responsivas de la plataforma permiten a los técnicos solucionar problemas de forma eficiente, ofrecer asistencia al usuario y realizar tareas administrativas tanto en dispositivos Windows como Mac.
Escalabilidad para una organización en crecimiento
Con soporte para hasta 900 dispositivos gestionados, Splashtop ofrece la flexibilidad que Cire Services necesita para soportar su entorno tecnológico en expansión. La solución ofrece funcionalidad de nivel empresarial sin introducir una complejidad innecesaria.
Mejora de la experiencia de usuario para el personal de TI
La interfaz intuitiva y los flujos de trabajo simplificados redujeron la curva de aprendizaje para los administradores y facilitaron el soporte remoto para todo el equipo de TI. Como resultado, los técnicos pueden dedicar menos tiempo a gestionar herramientas y más tiempo a prestar soporte a los usuarios.
Fuerte retorno de la inversión
Uno de los beneficios más significativos ha sido la reducción de los costes del software. En comparación con la solución anterior, Splashtop cuesta aproximadamente una cuarta parte de lo que Cire Services pagaba antes, mientras continúa proporcionando la funcionalidad y fiabilidad necesarias para soportar las operaciones diarias de TI.
"La escalabilidad, funcionalidad y asequibilidad de Splashtop hicieron que fuese una
elección obvia para nosotros".
Sobre el cliente
Cire Services es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer comunidades mediante la educación, la formación, el aprendizaje temprano y programas de apoyo comunitario. Fundada en 1976, Cire atiende a comunidades de los suburbios exteriores del este de Melbourne y regiones circundantes, ayudando a personas de todas las edades a acceder a oportunidades de aprendizaje, desarrollar nuevas habilidades y conectar con servicios de apoyo esenciales. Con la visión de empoderar a las personas para que alcancen su máximo potencial, Cire ofrece una amplia gama de programas a través de sus programas de escuelas comunitarias, aprendizaje temprano, formación y comunidad.