La revolución a distancia: predicciones de Splashtop para 2022 - eBook
Puede que esta revolución haya sido impulsada inicialmente por la pandemia, pero, como hemos visto, el trabajo a distancia y una mezcla de educación in situ y a distancia seguirán existiendo mucho después de que la pandemia haya terminado. Las organizaciones están reinventando su enfoque hacia el acceso y el soporte remotos y buscan actualizar sus tecnologías para hacerlo más sencillo, tener un mejor rendimiento y aumentar la seguridad.
En este eBook, conocerás nuestras predicciones sobre las tendencias que impulsarán esta revolución remota en 2022, como por ejemplo:
Nuevas oportunidades
Preocupaciones de ciberseguridad
Tecnologías avanzadas