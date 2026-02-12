Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
IT Support at datacenter remotely checking diagnostics

La revolución a distancia: predicciones de Splashtop para 2022 - eBook

Puede que esta revolución haya sido impulsada inicialmente por la pandemia, pero, como hemos visto, el trabajo a distancia y una mezcla de educación in situ y a distancia seguirán existiendo mucho después de que la pandemia haya terminado. Las organizaciones están reinventando su enfoque hacia el acceso y el soporte remotos y buscan actualizar sus tecnologías para hacerlo más sencillo, tener un mejor rendimiento y aumentar la seguridad.

En este eBook, conocerás nuestras predicciones sobre las tendencias que impulsarán esta revolución remota en 2022, como por ejemplo:

  • Nuevas oportunidades

  • Preocupaciones de ciberseguridad

  • Tecnologías avanzadas

Descargar PDF


¿Ya quieres empezar?

Prueba gratuitaExplorar todos los productos