Splashtalks: 20 años de innovación + Novedades de lanzamiento de productos en invierno 2026
Acompáñanos en una edición especial de Splashtalks mientras inauguramos el 20.º aniversario de Splashtop con las últimas innovaciones diseñadas para ayudarte a simplificar, proteger y escalar tus operaciones de TI.
Escucha directamente al CEO de Splashtop, Mark Lee, mientras comparte nuestra visión para el año que viene, y luego echa un vistazo interno a nuestro lanzamiento de producto para invierno 2026, lleno de potentes novedades concebidas gracias tus comentarios.
Verás cómo las nuevas capacidades hacen que la gestión y seguridad de puntos finales sea más fluida que nunca: · Compatibilidad para etiquetado de dispositivos – define y añade atributos de etiquetas de dispositivo para una mejor organización
Integración AV/EDR con CrowdStrike – unificar la visibilidad de puntos finales y comprar CrowdStrike directamente a Splashtop
Gestión de dispositivos basada en políticas – estandarizar configuraciones, habilitar BitLocker y almacenar claves de forma centralizada
Mejoras en scripting – mejoras en la interfaz, el flujo de trabajo y la ejecución en tiempo real
Nueva experiencia UI – organización de menús renovada para una navegación más rápida y sencilla
Compatibilidad con actualizaciones de macOS mediante políticas – automatizar MacOS actualizaciones entre puntos finales
IA: información de parches e incorporación de productos – acelerar el despliegue y optimizar los parches con guías impulsadas por IA
Respaldado por necesidades reales de TI, esta versión está diseñada para ayudarte a trabajar de forma más inteligente, rápida y segura para que tu equipo de TI pueda mantenerse a la vanguardia en 2026 y más allá.