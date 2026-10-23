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Splashtop Remote Support integraciones

Conecta Splashtop Remote Support con las herramientas de help desk, seguridad e identidad que tu equipo ya utiliza, para que puedas lanzar sesiones desde tickets y mantener cada sesión registrada.

Ticketing, soporte técnico y ITSM

Freshservice logo

FreshService

Lanza Splashtop Remote Support sesiones desde Freshservice tickets. Crea un enlace de sesión en el ticket, envíalo a tu usuario y conéctate sin instalación previa. Los detalles de la sesión se registran automáticamente en el ticket.

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Freshdesk Logo

Freshdesk

Apoya a los clientes desde dentro de los tickets de Freshdesk con Splashtop Remote Support. Inserta un enlace de sesión en el ticket, conéctate una vez que tu usuario lo ejecute y obtén un registro de la sesión añadido al ticket cuando el caso se cierre.

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Zendesk logo

ZENDESK

Inicia las sesiones de Soporte remoto desde tickets de Zendesk en unos pocos clics, sin necesidad de software previo en el dispositivo del usuario. Cuando cierras el caso de soporte, los registros de sesión y transferencia de archivos se añaden al ticket como comentarios privados.

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Jira logo featuring three blue, curved shapes forming a stylized mark to the left of the word “Jira” in bold, dark blue letters on a white background.

Jira

Da a tus técnicos problemas de soporte remoto desde dentro de Jira. Crea un enlace de sesión desde el problema, compártelo con tu usuario y conéctate a su ordenador, añadiendo los registros de sesión al problema.

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Service Now logo

ServiceNow

Inicia las sesiones remotas de Soporte desde incidentes ServiceNow usando la app Splashtop desde la tienda ServiceNow. Los usuarios pueden descargar la aplicación de sesión directamente desde la vista de incidentes, y los registros de sesión pueden acceder al incidente para su referencia.

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

Soportar los ordenadores de los usuarios finales sin salir de Salesforce. Inicia una sesión remota desde Casos, Contactos, Oportunidades, Cuentas o Contactos, y añade los registros de sesión al registro cuando termines.

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Ofrece Soporte remoto directamente desde un chat de Microsoft Teams. Crea una tarjeta de soporte con un enlace de sesión para tu usuario, y luego conecta cuando el bot de Splashtop muestre que está listo. Los registros de sesión están disponibles en la pestaña de registros de sesión de la app.

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

Inicia sesiones sin supervisada a los assets de Halo y envía invitaciones a asistencia supervisada desde tickets y chat en vivo, todo desde la consola de Halo. Las notas de sesión se añaden de nuevo al ticket o chat.

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SysAid

Incorpora Soporte Remoto impulsado por IA a SysAid. SysAid Copilot identifica el dispositivo correcto a partir del registro de servicio y genera el enlace de sesión, y cada sesión se registra automáticamente en el Ticket Journey. Disponible para clientes de SysAid cloud .

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Seguridad del punto final

Bitdefender logo

BITDEFENDER

Protege los endpoints que soportas con Splashtop Antivirus, impulsado por Bitdefender, desplegado y gestionado desde la misma consola que usas para Soporte Remoto. Bitdefender EDR y MDR también están disponibles como complementos.

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The image shows the CrowdStrike logo, featuring the word CROWDSTRIKE in bold red capital letters with three red claw marks to the left of the text.

CrowdStrike

Consulta las detecciones de Falcon de CrowdStrike en la consola Splashtop, ábrelas en Falcon para un análisis más profundo y conéctate al endpoint afectado para solucionar el problema. Compra CrowdStrike a través de Splashtop, o lleva tu propia licencia con Splashtop AEM.

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SentinelOne

Instala agentes SentinelOne bajo demanda o automáticamente a través de políticas de seguridad de endpoints, y confirma la cobertura de protección desde la consola Splashtop. Compra SentinelOne a través de Splashtop, o lleva tu propia licencia con Splashtop AEM.

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Identidad, SSO y Registro de eventos (Enterprise)

Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Permite que los técnicos inicien sesión en Splashtop con sus cuentas Microsoft Entra ID mediante el inicio de sesión único en SAML. Puedes configurarlo desde la app Splashtop en la galería de aplicaciones de Entra.

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JumpCloud logo featuring a dark blue cloud shape with two stylized human figures inside it, followed by the word jumpcloud in lowercase dark blue letters on a white background.

JUMPCLOUD

Autentica a Splashtop con JumpCloud SSO y provisiona, actualiza y desprovisiona automáticamente usuarios y grupos a través de SCIM.

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Onelogin Logo

ONELOGIN

Inicia sesión en Splashtop con tus credenciales de OneLogin para un inicio de sesión centralizado y seguro.

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The image displays the Splunk logo with the text “splunk> a CISCO company” in black letters on a white background, indicating that Splunk is now part of Cisco.

Splunk

Exporta automáticamente los registros de sesión de Splashtop, inicios de sesión, transferencias de archivos, chats y cambios de configuración a Splunk para monitorización de seguridad, cumplimiento e investigaciones.

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Gestión de dispositivos móviles

The image shows the Jamf logo, featuring a blue abstract square shape on the left and the word jamf in lowercase black letters on the right, all on a white background.

JAMF

Despliega Splashtop en dispositivos gestionados por Jamf con Jamf Pro. Luego puedes ofrecer asistencia no supervisada a Macs gestionados y ayudar a usuarios de iOS mediante el uso compartido de pantalla.

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The image shows the IBM logo in blue with horizontal lines above the text MaaS360 and a series of blue dots curving over the number 360.

IBM MaaS360

Encuentra Splashtop en el IBM MaaS360 Marketplace para añadir Soporte remoto junto con los controles MDM y MAM de MaaS360, incluyendo iOS remote view y Android Control remoto,
control a distancia.

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AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop Remote Support se integra con AppTec360 MDM/MAM para soportar la vista remota en iOS y Android Control remoto,
Control a distancia.

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