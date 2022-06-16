La pandemia multiplica por diez la demanda europea de la solución de laboratorios de informática remotos de Splashtop para educación
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
SAN JOSÉ, California, 7 de enero de 2021-Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso y soporte remoto, informa que la demanda de su software de acceso a laboratorios remotos para la educación se ha disparado en Europa, con un número de clientes que se ha multiplicado por más de diez entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020.
"La pandemia de COVID-19 ha hecho que el acceso remoto sea imperativo en muchas situaciones, incluida la capacidad de los estudiantes y los profesores de utilizar los recursos del laboratorio informático del campus incluso cuando las instalaciones de la escuela están cerradas", dijo Alex Draaijer, director general de Splashtop para Europa, Oriente Medio y África (EMEA). "En toda Europa, y especialmente en el Reino Unido, Francia y Alemania, hemos visto una rápida escalada de la demanda de nuestra solución de acceso remoto para laboratorios de informática, impulsada en gran medida por las recomendaciones de boca en boca de una escuela a otra".
Casi todos los clientes de acceso remoto al laboratorio de informática de Splashtop en Europa son instituciones de educación superior. La demanda es particularmente fuerte en el Reino Unido e Irlanda, con clientes de 2020 que incluyen el Royal College of Art de Londres y la Universidad de Middlesex, la Universidad de Westminster, la Universidad del Oeste de Escocia, la Universidad Metropolitana de Cardiff y el Instituto de Arte, Diseño y Tecnología de Dublín.
Splashtop hace que los recursos del laboratorio de informática sean accesibles en cualquier lugar y en cualquier momento
Cada vez más, los estudiantes y profesores de los centros de enseñanza superior dependen de la capacidad de editar vídeos y sonido o de realizar gráficos y modelados en 3D mediante aplicaciones de software especializadas que suelen requerir una potencia de procesamiento de gama alta, a menudo estaciones de trabajo Mac, o costosas licencias que sólo son prácticas para los laboratorios informáticos. Estas aplicaciones incluyen:
Adobe Creative Suite (por ejemplo, Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects)
AutoDesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360, Maya, Avid Media Composer y Avid Pro Tools
Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks y otros programas de diseño asistido por ordenador, modelado 3D, análisis y gráficos 3D de gama alta
Con el software de acceso remoto Splashtop -específicamente, Splashtop Enterprise para laboratorios remotos- los estudiantes y profesores pueden acceder a estos importantes recursos desde cualquier lugar, incluyendo las mesas de cocina o los sofás de la sala de estar, usando sus propios ordenadores, tabletas, teléfonos móviles o económicos Chromebooks.
Además, el acceso remoto de Splashtop hace que los valiosos recursos del laboratorio de informática sean utilizables 24 horas al día, siete días a la semana, mucho más allá de los horarios de clase programados o de las franjas horarias designadas que se requieren para el acceso al laboratorio físico.
"Las escuelas y universidades están descubriendo que esta mayor disponibilidad de recursos del laboratorio de informática significa que los estudiantes pueden pasar más tiempo trabajando con las aplicaciones de software que necesitan para sus estudios", dijo Mark Lee, cofundador y CEO de Splashtop. "Este beneficio inesperado persistirá mucho después de que se levanten las restricciones de la pandemia".
Obtén más información sobre Splashtop Enterprise for Remote Labs.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota para instituciones académicas, profesionales de empresa, MSP, departamentos de TI y help desk. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway y otros programas de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.