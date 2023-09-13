Syncro profundiza la colaboración con Splashtop para simplificar el acceso remoto

Syncro amplía la colaboración con Splashtop para simplificar el acceso remoto
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Syncro ahora ofrece una integración perfecta mejorada con Splashtop para ofrecer más valor para los socios en crecimiento
SEATTLE, 13 de septiembre de 2023 –Syncro, una plataforma todo en uno de automatización de servicios profesionales (PSA) y supervisión y gestión remotas (RMM) para proveedores de servicios gestionados (MSPs), ahora ofrece a sus socios funciones mejoradas de Splashtop como parte de su nuevo plan Team. Splashtop es una solución líder de acceso y soporte de TI remotos que los MSPs pueden utilizar para unificar sus conjuntos de herramientas y ofrecer compatibilidad a una multitud de entornos de clientes únicos. Esta asociación trae nuevas funcionalidades que mejoran la productividad y ofrecen soporte remoto a los clientes, todo con solo hacer clic en un botón desde la plataforma Syncro.
"Esta asociación demuestra otra forma en que Syncro ayuda a los MSPs en crecimiento a reducir los costes operativos", afirmó Emily Glass, directora ejecutiva de Syncro. "Nuestro objetivo es preparar a los socios para que triunfen con un conjunto de herramientas que sean rentables y les ayuden a prestar un mejor soporte a sus clientes; esta colaboración es otro ejemplo de cómo estamos cumpliendo con nuestra misión".
Los socios pueden acceder a un conjunto mejorado de funciones de Splashtop a través de Syncro, que incluye:
Control remoto instantáneo: disfruta de conexiones remotas ininterrumpidas y de alta velocidad a dispositivos gestionados, independientemente de si el usuario final está presente o no. Puedes solucionar problemas y ejecutar tareas rápidamente tal como lo harías en persona.
Fácil acceso con un solo clic: inicia una sesión remota a los activos con un solo clic desde la plataforma Syncro, ahorrando tiempo y agilizando las operaciones.
Productividad de sesión remota mejorada: transfiere archivos, imprime e interactúa con los usuarios finales a través del chat mientras estás conectado de forma remota.
Registro automatizado de sesiones: registra automáticamente las sesiones de Splashtop en el historial de actividad de Syncro, garantizando transparencia y responsabilidad.*
Mayor eficiencia con la colaboración de técnicos: permite que varios técnicos se conecten de forma remota y simultánea al mismo ordenador, lo que garantiza una colaboración sencilla y aumenta la productividad.
Compatibilidad perfecta con múltiples monitores: visualiza fácilmente múltiples monitores de un ordenador remoto con una verdadera configuración de múltiples monitores.
Permite que los usuarios finales accedan de forma remota a sus ordenadores de trabajo: amplía tus ofertas comprando licencias de acceso remoto para usuarios finales y permitiendo a los clientes trabajar productivamente en sus ordenadores remotos desde cualquier lugar.
"Nuestra asociación cada vez mayor con Syncro demuestra nuestro compromiso con los MSPs a la hora de ofrecer soluciones mejoradas de acceso remoto", dijo Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "Ampliar nuestras funciones de acceso remoto dentro de la plataforma de PSA y RMM integrada de Syncro permite a los MSPs operar de manera más eficiente y segura. Estamos encantados de colaborar con una empresa como Syncro que aprecia la importancia de soluciones seguras, interoperables y fáciles de usar para la comunidad de MSP".
Para obtener más información sobre la asociación de Syncro con Splashtop y las capacidades mejoradas de acceso remoto que ofrece, visita: https://syncromsp.com/
Acerca de Syncro
El software todo en uno de PSA, RMM y soporte remoto de Syncro ayuda a los proveedores de servicios gestionados a llevar empresas más eficientes y rentables. El precio es sorprendentemente sencillo, sin contratos y con una tarifa plana para todas las funciones. Syncro, una empresa de tecnología con humanidad, está comprometida con la diversidad, la inclusión y las prácticas justas que benefician a todos, desde los clientes y empleados hasta la industria en general. Visita https://syncromsp.com/ para obtener más información o síguenos en LinkedIn @syncromsp.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com
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Syncro@cracklepr.com