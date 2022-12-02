Splashtop 2 supercargado para teléfonos Android se lanza como una aplicación gratuita - Totalmente optimizado para Qualcomm Snapdragon, soporta gestos de Windows 8
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La siguiente generación de software Splashtop está lista para dotar a los 600 millones de usuarios de teléfonos inteligentes Android de la aplicación de escritorio remoto móvil más rápida y segura.
6 de noviembre de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy el lanzamiento de la versión para Android de Splashtop 2 - Escritorio Remoto, la última generación de su galardonada aplicación de escritorio remoto. Tras el lanzamiento de Splashtop 2 para tabletas Android en agosto, unos 600 millones de usuarios de teléfonos inteligentes Android podrán disfrutar ahora del mismo acceso remoto seguro y de alto rendimiento a sus ordenadores de sobremesa Macintosh y PC, incluidos los últimos PC con Windows 8.
Hasta la fecha, Splashtop ha permitido a más de diez millones de usuarios de dispositivos móviles, desde tabletas hasta teléfonos inteligentes, acceder de forma remota a sus ordenadores desde cualquier lugar para ejecutar sus aplicaciones favoritas de Mac o Windows y para ver y editar archivos, ver películas en alta definición y jugar a juegos con uso intensivo de gráficos.
La aplicación Splashtop 2 para teléfonos Android ha sido optimizada para el procesador Snapdragon de Qualcomm, lo que ha permitido quintuplicar la utilización de la CPU y una mayor duración de la batería. Además, cuenta con una tecnología de autooptimización que se adapta a las condiciones de la red, lo que permite al usuario aprovechar al máximo el ancho de banda de una red 3G o 4G o de una conexión a Internet.
Splashtop 2 para Android es la única aplicación de escritorio remoto disponible hoy en día totalmente optimizada para acceder remotamente a los últimos PC con Windows 8, usando gestos nativos de Windows 8. Microsoft Office 2013 está ahora optimizado para una experiencia táctil en Windows 8, lo que significa que Splashtop 2 ahora permite una mayor productividad al proporcionar dispositivos Microsoft Office para Android optimizados para el control táctil, Cualquier aplicación optimizada para el control táctil de Windows 8 puede ahora utilizarse en tabletas Android.
Para que los clientes empiecen a utilizar Splashtop 2, la única configuración necesaria para conectarse a un ordenador es un nombre de usuario y una contraseña. No es necesario configurar routers o cortafuegos, ni introducir manualmente direcciones IP o códigos de seguridad. Con el Pack Splashtop Anywhere Access, disponible mediante compra dentro de la aplicación tras un periodo de prueba gratuito de 7 días, el mismo proceso sencillo permite a los usuarios conectarse a sus dispositivos de forma fiable desde cualquier parte del mundo, a través de Internet.
"Los teléfonos Android tienen ahora pantallas más grandes y nítidas y procesadores multinúcleo más rápidos. Esto significa que la experiencia de Splashtop en los teléfonos es cada vez mejor", dijo Mark Lee, director general y cofundador de Splashtop. "Con nuestro rendimiento optimizado y nuestra seguridad insuperable, los clientes de Android tendrán acceso ahora a todas sus aplicaciones y archivos en cualquier momento y lugar".
Splashtop Streamer
Splashtop 2 requiere la descarga e instalación del software gratuito Splashtop Streamer en un PC con Windows o un Mac. Plataformas compatibles: Windows 8, 7, Vista y XP (incluido Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard o Lion es necesario para los usuarios de Mac). Se recomienda un ordenador con CPU de doble núcleo para obtener el mejor rendimiento. La compra de Splashtop 2 incluye una licencia para acceder a un máximo de 5 ordenadores.
Recursos de Apoyo
Página de inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
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Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a impactar en la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto de su clase, uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios empresariales un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de diez millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios se han suministrado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud™ garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
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