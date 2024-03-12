Stephen Ng es nombrado miembro de la junta directiva de HDI San Francisco Bay Area
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En su nuevo cargo como vicepresidente de comunicaciones, Ng busca mejorar la participación de la comunidad, crear conciencia sobre esta etapa y atajar los desafíos cambiantes que afrontan los profesionales de TI.
CUPERTINO, California, 13 de marzo de 2024 – Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, y HDI San Francisco Bay Area, una organización sin ánimo de lucro líder dedicada a potenciar la comunidad de soporte técnico y gestión de servicios, se complacen en anunciar el nombramiento de Stephen Ng como nuevo vicepresidente de comunicaciones. Con más de tres décadas de experiencia en la industria de la tecnología y el soporte, Ng aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia a HDI, promoviendo su misión de impulsar el cambio, aprovechar el conocimiento, transformar equipos, establecer conexiones y convertir los desafíos en oportunidades.
Stephen Ng, que actualmente desempeña la función de director jefe de soporte técnico global en Splashtop, ha sido una figura influyente en los sectores de soporte técnico y gestión de servicios. Su amplia experiencia abarca la creación y ampliación de equipos de soporte, el fomento de la participación de la comunidad y la promoción del liderazgo intelectual dentro de la industria y en eventos clave, incluidos SupportWorld Live, un evento impulsado por HDI.
En su nuevo cargo de HDI San Francisco Bay Area, Ng tiene como objetivo aprovechar su experiencia y conocimientos para mejorar la participación de la comunidad, crear conciencia sobre esta etapa dentro de la industria y abordar los desafíos cambiantes que afrontan los profesionales en el campo. Su participación estratégica se centrará en nutrir una comunidad apasionante de personas en cada etapa de su carrera laboral, desde aquellos que acaban de emprender su trayecto en tecnología y buscan conexiones valiosas hasta profesionales experimentados.
"Unirme a HDI San Francisco Bay Area como Vicepresidente de Comunicaciones es una gran oportunidad para retribuir a la comunidad que ha sido una parte integral de mi carrera", dijo Stephen Ng. "Mi objetivo es fomentar un entorno atractivo y de apoyo donde los profesionales puedan conocerse, compartir conocimientos y crecer juntos. HDI es la mejor plataforma no solo para nutrir a la próxima generación de talentos tecnológicos, sino también para proporcionar vías para que los veteranos experimentados como yo retribuyan a la comunidad, compartan conocimientos y guíen a otros en sus propios caminos hacia el éxito".
HDI San Francisco Bay Area ofrece una amplia gama de cursos de formación y certificación, conferencias líderes en la industria y oportunidades de networking diseñadas para avanzar en la estrategia, las operaciones y los equipos de sus miembros. En su nuevo cargo, Ng planea centrarse en revitalizar la participación de los capítulos locales y promover la misión y los valores de HDI tanto a nivel nacional como local.
"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Stephen Ng a nuestro equipo de liderazgo", dijo Terri Oropeza, presidenta de HDI San Francisco Bay Area. "Su trayectoria demostrada, su profundo conocimiento de la industria y su compromiso con la participación de la comunidad de TI lo convierten en un activo inestimable para nuestra organización. Esperamos con muchísimo interés el impacto positivo que aportará a nuestros miembros y a la comunidad más amplia de soporte técnico y gestión de servicios".
Para obtener más información sobre HDI San Francisco Bay Area y los próximos eventos, visita SFHDI.org.
Acerca de HDI San Francisco Bay Area
HDI San Francisco Bay Area es una organización sin ánimo de lucro dedicada a empoderar a la comunidad de soporte técnico y administración de servicios. Con más de tres décadas de experiencia, HDI se asocia con profesionales y organizaciones para mejorar el rendimiento a través de formación integral, certificación, conferencias, servicios de consultoría y oportunidades de creación de redes. Como parte de HDI, líder mundial en soporte técnico y gestión de servicios, HDI San Francisco Bay Area se compromete a promover los estándares y prácticas de la industria para beneficiar a sus miembros y a la comunidad en general. SFHDI.org
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