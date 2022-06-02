Mirroring360 y el Escritorio Remoto de Splashtop están incluidos en el InFocus Mondopad, JTouch Whiteboard y DigiEasel, permitiendo la conferencia y la colaboración entre dispositivos.
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Con Mirroring360, los profesionales que hacen presentaciones pueden transmitir fácilmente pantallas de iOS, Android, Windows, MAC y Chromebook a Mondopad HD multi-touch, JTouch Whiteboard y DigiEasel
San José, CA - 1 de octubre de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia que Mirroring360 y Splashtop Remote Desktop se combinan con InFocus Mondopad multitáctil 1080p (57", 70", 80"), JTouch Whiteboard (40", 65") y DigiEasel (40"), destinados a salas de conferencias, aulas, centros de educación a distancia y oficinas multipunto. Los participantes en las reuniones pueden conectarse de forma segura y compartir contenidos con los productos de conferencia de InFocus utilizando cualquier dispositivo: PC, Mac, Chromebook, tableta o smartphone, lo que hace que las reuniones sean más productivas. Con Splashtop Remote Desktop integrado en Mondopad, los usuarios pueden controlar a distancia el Mondopad desde cualquier dispositivo, incluso avanzar diapositivas o hacer anotaciones.
Mark Lee, CEO de Splashtop, explica: "Cuando entramos a reuniones, muchas veces nos encontramos frente a personas con una gama heterogénea de dispositivos, y la forma de compartir el contenido entre dispositivos eficazmente siempre resulta complicada. Nos entusiasma asociarnos con InFocus para ofrecer una solución de colaboración en salas de reuniones bien integrada, compatible con todo tipo de dispositivos".
Surendra Arora, Vicepresidente de InFocus, explica: "Mirroring360 y Splashtop Remote Desktop son potentes adiciones a la amplia gama de soluciones de colaboración de InFocus. La posibilidad de conectarse instantáneamente desde cualquier dispositivo sin cables significa que la gente puede colaborar de manera más productiva".
Mirroring360 es totalmente compatible con el último Airplay Mirroring de iOS9 y con la pantalla compartida de Chromebook, así como con funciones y herramientas para facilitar la gestión de grandes implementaciones en empresas y escuelas, como el paquete .msi y las opciones de configuración preestablecidas.
Mira cómo miles de empresas y escuelas se benefician de Splashtop Mirroring360: https://www.mirroring360.com/
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y la nube. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto con los medios de comunicación
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com