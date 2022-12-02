El Mirroring360 de Splashtop añade funciones de despliegue en masa y de subredes cruzadas / VLAN para compartir las pantallas de los dispositivos móviles
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La nueva función Mirroring Assist añade una forma nueva y sencilla de descubrir dispositivos en una red escolar o corporativa, evitando los problemas de red asociados a Bonjour a efectos de Airplay / Mirroring
San José, CA - 12 de febrero de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia Mirroring Assist y herramientas adicionales para facilitar el despliegue y la gestión de Mirroring360 en grandes escuelas y organizaciones. Mirroring360 permite a presentadores, profesores y alumnos compartir de forma inalámbrica las pantallas de sus dispositivos (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) con cualquier ordenador o pantalla inteligente.
Mirroring Assist permite utilizar un descubrimiento basado en un código QR para conectar los dispositivos iOS con los ordenadores, evitando Bonjour. Puedes duplicar las pantallas de tu iPad o iPhone en diferentes subredes y VLAN, siempre que las redes sean enrutables. Esta nueva herramienta tiene importantes implicaciones en la facilidad de implantación en grandes escuelas y empresas:
Los administradores de TI no necesitan reconfigurar las redes de la escuela para Bonjour, ahorrando tiempo y dinero.
Los administradores informáticos pueden desactivar la difusión Bonjour, evitando el tráfico de red innecesario. Además, ayuda a evitar el problema por el que el dispositivo iOS descubría una gran lista de ordenadores al iniciar AirPlay.
"Mientras que miles de profesores están disfrutando de nuestro producto Mirroring360, muchos profesores y administradores de escuelas nos dijeron que no pueden usar su función iOS AirPlay porque los iPads están conectados por Wi-Fi y los ordenadores lo están por cable o en una VLAN diferente", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Nos complace anunciar que hemos desarrollado una nueva función llamada Mirroring Assist que resuelve este problema tan común en muchas escuelas y empresas".
"Mirroring360 resuelve muchos de nuestros problemas para conectar un iPad en nuestra red escolar. Hemos trabajado durante mucho tiempo tratando de hacer funcionar AirPlay sin éxito", dice Rick Meyer, el facilitador de tecnología e instructor de las escuelas públicas de Sídney. "Por fin hay algo que es fácil de usar y no es una carga para nuestro personal de TI".
La actualización de Mirroring360 también incluye funciones y herramientas para facilitar grandes despliegues en escuelas y distritos, como un .msi paquete y opciones de configuración preestablecidas. Más información en: www.mirroring360.com/mirroring-assist.
Mirroring360 está actualmente en promoción por $14.99 (con un 50 % de descuento).Mirroring Assist se puede descargar gratis desde App Store: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Próximamente: Mirroring Assist para Chromebook.
Acerca de Splashtop Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, soporte y colaboración multiplataforma, conectando smartphones, tablets, computadoras, televisores y nubes. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 18 millones de personas han descargado productos de Splashtop desde las tiendas de aplicaciones, y socios de fabricación como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Splashtop ha desarrollado varios productos para la educación y las iniciativas 1:1, incluidos Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard y Mirroring360.Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 Norteamérica 2013.La empresa tiene su sede en San José, California, y tiene múltiples oficinas internacionales.Para obtener más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com.
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