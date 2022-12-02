La principal aplicación para Escritorios Remotos de Splashtop ya está disponible en la tienda de aplicaciones de Autodesk Exchange
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Splashtop Remote Desktop Streamer App for Autodesk Software Ayuda a los usuarios a acceder remotamente a aplicaciones 3D desde cualquier dispositivo
SAN JOSÉ, California - 15 de octubre de 2013- Splashtop ha lanzado su nueva aplicación Remote Desktop Streamer en la tienda Autodesk Exchange Apps para todos los productos de Autodesk. Remote Desktop Streamer de Splashtop está diseñado para permitir el acceso remoto de gráficos en 3D a cualquier producto de Autodesk desde cualquier dispositivo. Después de instalar Splashtop Streamer en las estaciones de trabajo de los usuarios que ejecutan una aplicación de Autodesk, los usuarios solo tienen que instalar la aplicación Splashtop Remote Desktop para iOS, Android, Windows RT, Windows Phone 8, Blackberry, Windows, MAC, y Linux (disponible en las respectivas tiendas de aplicaciones y en el sitio web de Splashtop), e instantáneamente los usuarios pueden controlar todas sus aplicaciones y datos 3D de Autodesk de forma remota desde cualquier lugar. Splashtop está totalmente optimizado para la GPU NVIDIA así como para la GPU / APU de AMD, capaz de ofrecer gráficos 3D a más de 60 fotogramas por segundo y una latencia inferior a 30 milisegundos para una interactividad fluida.
La tienda Autodesk Exchange Apps es un portal del ecosistema de software de Autodesk, que proporciona acceso a complementos que permiten a los diseñadores encontrar y descargar inmediatamente soluciones a algunos de sus retos de diseño más apremiantes. Autodesk Exchange Apps incluye aplicaciones para 15 productos de Autodesk, entre los que se encuentran AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max y Autodesk Maya. Los clientes acceden a la tienda de Autodesk Exchange Apps tanto directamente en la web como desde dentro de los productos de Autodesk, lo que lo convierte en un recurso muy cómodo.
La nueva aplicación Splashtop Remote Desktop Streamer está disponible de forma gratuita para los usuarios de Autodesk que ejecuten estaciones de trabajo de Windows, MAC y Linux. Compatible con el acceso remoto a las aplicaciones 3D de Autodesk desde cualquier dispositivo, la aplicación Splashtop está disponible en iOS, Android, WinRT, Windows Phone, Windows, MAC y Linux .
Jim Quanci, director de Autodesk Developer Network, declara "Damos la bienvenida a Splashtop en la tienda Autodesk Exchange Apps. La Splashtop Remote Desktop Streamer App es un gran ejemplo de la gama de valiosos complementos fácilmente disponibles para los clientes desde dentro de los productos de diseño e ingeniería que utilizan a diario. El Splashtop Streamer es un potente motor gráfico remoto para redirigir cualquier software de Autodesk, que ofrece una funcionalidad más robusta a todos los clientes de Autodesk de la industria que confían en Autodesk para sus proyectos de diseño".
"Millones de consumidores han estado usando Splashtop para permitir el juego remoto en 3D", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Ahora llevamos esta capacidad de alto rendimiento en 3D remoto al mercado profesional al asociarnos con Autodesk".
Splashtop Streamer for Mobilizing 3D Autodesk Apps está disponible gratuitamente en Autodesk App Store
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad y colaboración entre múltiples pantallas de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remotos de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y socios de fabricación como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com
Contacto para los medios de comunicación
Kim Gengler
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