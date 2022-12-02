Splashtop XDisplay para iPad amplía el escritorio de Windows 7
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Convierte un iPad en un Monitor Extra para Aumentar la Productividad
27 de julio de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy Splashtop XDisplay, una aplicación que convierte un iPad en una segunda pantalla inalámbrica para PC con Windows 7 para mejorar la productividad. Utilizar el iPad como extensor de pantalla puede servir para muchas cosas.
Por ejemplo:
Reduce el desorden del escritorio llenando la pantalla de tu iPad con widgets, accesos directos a carpetas, lista de amigos de mensajería instantánea, Skype, Twitter, paletas de Photoshop y otras aplicaciones útiles
Visualiza hojas de cálculo en varios monitores para ver todas las columnas sin desplazarte
Aparca ventanas de entretenimiento en segundo plano como Netflix, Hulu o juegos sociales (FarmVille) en el iPad mientras trabajas
Edita una página HTML en un monitor mientras ves la página web renderizada en el iPad
Colabora con otros mostrándoles contenidos adicionales en la pantalla ampliada del iPad
Reproducir películas y videos Flash en tu iPad en la cama o en el sofá y evitar la molestia de transferir o convertir
"Batman no sería lo mismo sin su leal compañero Robin", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Del mismo modo, tu ordenador principal no sería el mismo sin un iPad como compañero hecho posible por Splashtop XDisplay".
Splashtop XDisplay es compatible con las dos versiones de iPad y se conecta a PC con sistema operativo Windows 7. Consta de dos componentes: una aplicación que se ejecuta en el iPad y el Windows Streamer gratuito que se ejecuta en el PC.
Características de Splashtop XDisplay:
Compatibilidad total con audio y vídeo (el sonido se puede activar/desactivar independientemente desde el PC o el iPad)
Compatibilidad con el tema de escritorio Aero predeterminado de Windows 7 con ventanas translúcidas
Gestos táctiles intuitivos con capacidad de pellizcar para ampliar
Teclado virtual en pantalla como método opcional de introducción de texto
Orientación automática al girar el iPad (funciona tanto en modo horizontal como vertical)
Protección por contraseña para mayor privacidad
Capacidad de elegir la posición de tu pantalla extendida en relación con el PC
Para obtener más información sobre Splashtop XDisplay y el contenido "Extend Your Screen", visita: https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay. Descarga Splashtop XDisplay en la App Store de Apple: https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. fue fundada en 2006 con el objetivo de permitir a las personas de todo el mundo acceder rápidamente al contenido a través de dispositivos y clouds. El producto estrella de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, es un best seller en el Apple App Store y Android Market, que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia informática completa desde dispositivos móviles y PC.
Ahora mismo, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 70 millones de PC y dispositivos móviles de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto con los medios de comunicación:
Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Descárgate Splashtop XDisplay en la App Store de Apple: https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922
Página de inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Splashtop XDisplay: https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
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