Splashtop trabaja con Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm y Texas Instruments en la optimización multimedia
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La aplicación de escritorio remoto de Splashtop supera a los productos de la competencia hasta 15 veces
14 de junio de 2011 - San José, CA - Splashtop® Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha anunciado hoy que ha estado trabajando con fabricantes de chips - Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments - para optimizar el rendimiento de su software Splashtop Remote Desktop. Los resultados de las pruebas comparativas muestran ventajas de rendimiento multimedia de hasta 15 veces en comparación con los productos de la competencia. Recientemente, la aplicación se ha convertido en la aplicación de pago para iPad mejor clasificada en la App Store de Apple en Estados Unidos, atrayendo más descargas de usuarios que juegos como el Tetris, GarageBand de Apple, ¡e incluso Angry Birds!
Durante los últimos meses, Splashtop ha forjado relaciones con las principales empresas de chips para ajustar el rendimiento de su software en GPU y CPU populares como el procesador gráfico GeForce de NVIDIA y el procesador de doble núcleo Tegra 2. En pruebas comparativas, Splashtop Remote Desktop demostró una tasa sostenida de 30 fotogramas por segundocon una latencia (tiempo de retraso) muy baja. Los productos de la competencia mostraron velocidades medias de entre 2 y 6 fotogramas por segundo, pasando de 80% a 95% de los fotogramas y mostrando un "vídeo" que parece más bien una presentación de diapositivas. Sus tiempos medios de latencia eran de 2 a 10+ veces más largos que los de Splashtop, lo que provocaba una experiencia de usuario lenta.
Los videos realizados para las pruebas de benchmarking se pueden ver en:
Splashtop: www.youtube.com/watch?v=qvlc2kZKtcg
Competidor A: www.youtube.com/watch?v=DVRSWFdH1nQ
Competidor B: www.youtube.com/watch?v=9wHWssniGbE
"Claro, me gustan las películas de Charlie Chaplin tanto como a cualquiera", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Pero cuando veo Misión Imposible espero algo fluido, rápido y emocionante, como la película misma, exactamente el tipo de experiencia que buscamos con Splashtop Remote Desktop".
"El software de escritorio remoto ofrece la promesa de muchos beneficios para los usuarios de los dispositivos móviles y de mano más populares de hoy en día", dijo Dan Kusnetzky, destacado analista, fundador del Grupo Kusnetzky y autor principal del libro Virtually Speaking de ZDNet. "Splashtop ofrece un software de escritorio remoto que puede unificar la experiencia del usuario a través de una compleja constelación de dispositivos y servicios en la cloud. Su enfoque se traduce en mejoras significativas de rendimiento que podrían mejorar dramáticamente la experiencia del usuario final".
La tecnología de Splashtop es capaz de satisfacer las necesidades de los profesionales de multimedia. "El escritorio remoto de Splashtop es la herramienta de escritorio remoto de alto rendimiento elegida por los profesionales de medios digitales como yo, que exigen un flujo de datos de bajo ancho de banda sin sacrificar la calidad del video y la reducción de la velocidad de fotograma para evitar el retardo", dijo Alan Lynch, instructor de Tecnología de Animación 3D en el Departamento de Artes de Medios Digitales de Orlando Tech. "La interfaz de usuario y las características del software son realmente las mejores de su clase e hicieron posible que mis estudiantes tuvieran en sus manos herramientas profesionales de captura de movimiento. El escritorio remoto de Splashtop nos ahorró miles de dólares en hardware y nos liberó de grandes y engorrosos cables".
Vídeo de Orlando Tech: www.youtube.com/watch?v=IFKlkbBPVps
Splashtop Remote funciona con la mayoría de los smartphones y tabletas populares - iPad, Transformer, Xoom, Galaxy Tab - y se conecta a ordenadores con sistema operativo Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superior. Está compuesto por dos componentes: una aplicación que se ejecuta en el dispositivo móvil y el Streamer gratuito que se ejecuta en el ordenador. Para obtener más información sobre Splashtop Remote, visite: www.splashtop.com/remote.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop Remote Desktop, la aplicación de pago nº 1 para iPad en el Apple App Store, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un smartphone o una tableta, mientras están lejos de su ordenador. Splashtop Whiteboard se basa en Splashtop Remote añadiendo funciones de anotación. Splashtop Remote ya está disponible en el Apple App Store, en iTunes, en el Android Marketplace y en el webOS App Store.
Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 60 millones de ordenadores y dispositivos móviles de fabricantes líderes como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, incluido el prestigioso premio al producto más innovador de PC World, el premio Lo Mejor de lo Nuevo de Popular Science y el premio Lo Mejor de del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José, con oficinas en Beijing, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para más información, visite www.splashtop.com .
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Mando a distancia Splashtop: www.splashtop.com/remote
Splashtop Inicio: www.splashtop.com