Splashtop gana dos prestigiosos Premios Globee® 2024 a la Excelencia en Ciberseguridad
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Splashtop gana el Premio Gold por Proteger a la plantilla laboral y el Premio Silver por Seguridad Zero Trust, validando así su innovación en el sector de la ciberseguridad
CUPERTINO, California, 25 de marzo de 2024 –Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, se enorgullece de anunciar su reciente reconocimiento a la innovación y eficacia sobresalientes en ciberseguridad por parte de los Globee® Awards, una autoridad líder en el reconocimiento de la excelencia empresarial a nivel mundial. Splashtop se llevó a casa dos premios por su solución Secure Workspace, una plataforma de acceso seguro plug-and-play que permite a los departamentos de TI simplificar la implementación de la Zero Trust, ganando el Gold Globee® por la Proteger a las plantillas laborales remotas y el Silver Globee® por la Seguridad Zero Trust.
Los Premios Globee® de Ciberseguridad, celebrados por su compromiso para reconocer lo mejor de la seguridad digital en todo el mundo, reunieron a un comité de 582 jueces de gran reputación de empresas reconocidas a nivel mundial. El riguroso proceso de evaluación subraya la importancia de los logros recientes de Splashtop en el desarrollo de la primera solución de Zero Trust diseñada específicamente para pequeñas y medianas empresas (pymes).
Splashtop Secure Workspace ofrece una potente solución de perímetro de servicio seguro (SSE) que mejora tanto la seguridad de la red como la gestión de identidades, incluido el acceso privilegiado. Esta solución simplifica la gestión de las plantillas de trabajo remotas al reunir las capacidades esenciales de la empresa, como la aplicación de políticas, la inscripción segura de dispositivos y la verificación de identidad. Para los administradores de TI, significa una experiencia de usuario mejorada con una mayor supervisión, lo que permite un acceso sencillo y seguro para terceros, una conexión sin esfuerzo a las aplicaciones en entornos híbridos y multicloud sin necesidad de VPN, y procesos eficientes de incorporación y salida de empleados. Splashtop Secure Workspace proporciona información clara con visibilidad contextual de las solicitudes de acceso, lo que garantiza la eficiencia operativa en un entorno seguro y de confianza.
"Nos sentimos profundamente honrados por el reconocimiento de los Globee® Awards, que refleja nuestro compromiso con la innovación continua de productos que simplifican la vida de los profesionales de TI", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "El espacio de trabajo seguro es una amalgama de funciones clave que han sido imposibles de encontrar en una sola solución. Creamos este producto para superar algunos de los desafíos más pronunciados a la hora de asegurar una fuerza de trabajo digital, especialmente para las pymes que no tienen el ancho de banda o los recursos de las empresas a gran escala. Estos premios validan el arduo trabajo de nuestro equipo y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros para proteger sus entornos digitales".
La distinción de ganar los Globee® Gold y Silver destaca el liderazgo y la excelencia de Splashtop en ciberseguridad. A medida que evolucionan los entornos digitales, Splashtop mantiene su compromiso de desarrollar soluciones que satisfagan los complejos desafíos de las necesidades de ciberseguridad actuales y futuras. Para obtener más información sobre el galardonado Secure Workspace de Splashtop y las soluciones de acceso y soporte remotos seguras, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com