Splashtop gana el Premio SDC a la Empresa de Transformación Digital del Año
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
En la 13.ª edición de los principales premios de TI de Angel Business Communications, Splashtop ha sido nombrada Empresa de Transformación Digital del año por demostrar un gran éxito en el suministro de soluciones tecnológicas que permiten los proyectos de transformación digital.
AMSTERDAM, Países Bajos, 29 de noviembre de 2022 - Tras recoger recientemente los Premios IT Europa a principios de mayo, Splashtop - líder en soluciones que simplifican y agilizan el mundo del trabajo en cualquier lugar - celebra otro éxito en los Premios SDC , que tuvieron lugar en Londres.
Los Premios al Almacenamiento, la Digitalización, la Nube y el Canal (SDC), este año en su 13ª edición, se centran en reconocer a las empresas de éxito que ofrecen productos y servicios de transformación digital. Splashtop ha sido nombrada ganadora en la categoría "Empresa de Transformación Digital del Año", en la que competía con otras cuatro empresas europeas.
Splashtop está siendo reconocido por ofrecer tecnología de escritorio remoto de alto rendimiento, segura y asequible que permite a individuos, instituciones y organizaciones de cualquier tamaño mejorar su eficiencia y asegurar la continuidad del negocio.
Splashtop ofrece un acceso de escritorio remoto sencillo y seguro a ordenadores potentes para aprovechar las aplicaciones que requieren una gran cantidad de CPU desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, ya sea para el trabajo, el uso personal o la asistencia informática. Esto permite a las empresas adoptar un enfoque más ágil y seguro del trabajo remoto e híbrido y maximizar la eficiencia de la prestación de asistencia informática a las plantillas laborales distribuidas.
Además, la empresa ha cosechado un éxito increíble en el sector educativo, donde actualmente permite a más de 200 instituciones educativas de primer nivel de todo el mundo implantar programas de aprendizaje a distancia con un acceso remoto fácil y seguro a las salas informáticas y recursos del campus.
"Este reconocimiento celebra nuestro compromiso de proporcionar a las empresas, así como a nuestros Socios de Canal y MSP, el mejor conjunto de herramientas para el Acceso y Soporte Remoto a Escritorio", dijo Alexander Draaijer, Director General de Splashtop EMEA. "Los últimos años han supuesto una tremenda aceleración de la transformación digital, y creemos firmemente que las empresas tecnológicas deben contribuir a este cambio proporcionando soluciones de escritorio remoto y asistencia remota de alto rendimiento, seguras y, lo que es más importante, asequibles, tanto desde el punto de vista del uso como del precio. Por eso diseñamos productos que son potentes pero fáciles de configurar y utilizar, y que tienen un precio justo y condiciones transparentes."
La empresa con sede en Silicon Valley, que ya está presente en todo el mundo desde hace 16 años, abrió su sede europea en Ámsterdam en 2020, con la intención de ayudar a los particulares, a las pymes, a las escuelas, a las instituciones gubernamentales y a las empresas, en su transición hacia un mundo más conectado digitalmente. Gracias a un enfoque centrado en el rendimiento, unos precios bajos y unas políticas contractuales claras y sin compromiso, Splashtop se ha ganado el favor de más de 30 millones de usuarios en todo el mundo, y recientemente ha sido nombrada "Mejor software del año" por TrustRadius, una de las 10 mejores plataformas de revisión de software del mundo.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican y agilizan el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo flexible, el aprendizaje y el soporte informático ofrecen una experiencia tan rápida, sencilla y segura como estar delante de una máquina in situ. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4k a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de normativas; una aplicación de acceso y asistencia para todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com