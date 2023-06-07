Splashtop gana los premios EdTech Breakthrough Awards 2023
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Las soluciones de asistencia informática y acceso remotos de Splashtop han sido galardonadas con el premio Proveedor de soluciones de enseñanza remota del año por su innovación para la educación
CUPERTINO, Calif., 8 de junio de 2023: Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, se enorgullece de anunciar que ha sido nombrada Proveedor de soluciones de enseñanza remota del año en los premios EdTech Breakthrough Awards. El prestigioso premio para la industria de la educación destaca soluciones innovadoras y empresas que abordan una verdadera necesidad, resuelven un problema complejo o crítico o aprovechan una oportunidad y crean o revolucionan un nuevo mercado o industria.
Las soluciones de asistencia informática y acceso remotos para la enseñanza de Splashtop presentan una gran cantidad de ventajas para las instituciones educativas que buscan enriquecer las experiencias de los estudiantes, reforzar la eficiencia y mejorar la seguridad. Al utilizar la plataforma integral de Splashtop, las instituciones educativas pueden garantizar un acceso más equitativo a los recursos y la tecnología, implementar protocolos de trabajo híbridos seguros para el cuerpo docente y el personal y equipar a los profesionales de TI con las herramientas necesarias para gestionar y prestar asistencia a sus infraestructuras. Además, Splashtop allana el camino para las instituciones preparadas para el futuro al proteger los datos confidenciales contra el acceso no autorizado o las ciberamenazas. Sus férreas soluciones de asistencia informática amplían la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos, incluidos Windows, Mac, iOS, Android, Linux y Chromebook.
"Estamos agradecidos de ser reconocidos por el comité de los EdTech Breakthrough Awards", Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "En el mundo actual, es fundamental que las instituciones educativas ofrezcan accesibilidad y rendimiento constantes, independientemente de la ubicación o el dispositivo. Nuestras soluciones de acceso remoto difuminan las fronteras digitales y geográficas, fomentando así una experiencia de aprendizaje enriquecida e igualando la forma en que se imparte la educación".
Los premios EdTech Breakthrough Awards han crecido sustancialmente en volumen y calidad de presentaciones desde su estreno hace cinco años, recibiendo miles de nominaciones de las mejores y más brillantes empresas de tecnología educativa de todo el mundo en 2023. Los ganadores de este año fueron analizados, evaluados y puntuados en su totalidad por un comité de jueces expertos, que representan una combinación de experiencia técnica, comercial, académica y de marketing dentro de la industria. Los candidatos se evaluaron en función de varios criterios, incluida la innovación, el rendimiento, la facilidad de uso, la funcionalidad, la relación calidad-precio y el impacto.
Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de asistencia informática y acceso remotos de Splashtop, visita Splashtop.com/education.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com