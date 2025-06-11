Splashtop gana el premio al Innovador Digital 2025 de Intellyx
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Visión y ejecución de la solución Autonomous Endpoint Management reconocida como destacada en el panorama de la transformación digital.
CUPERTINO, California, 12 de junio de 2025 – Splashtop ha anunciado hoy que ha ganado el Premio Innovador Digital Intellyx 2025. Intellyx es una firma de análisis del sector dedicada a la transformación digital empresarial y el premio destaca a los proveedores pioneros que vale la pena seguir y que están impulsando la innovación en la tecnología de transformación digital.
Splashtop fue reconocido por su visión estratégica y su entrada en el mercado emergente de Autonomous Endpoint Management (AEM), que Intellyx fue uno de los primeros en cubrir a principios de este año. Desde entonces, Splashtop ya ha anunciado ampliaciones de funciones que permiten al departamento de TI estandarizar las políticas de configuración y aplicarlas automáticamente a nuevos dispositivos, lo que reduce el riesgo de configuración incorrecta y fortalece la seguridad cuando un dispositivo se conecta a Internet.
"En Intellyx, recibimos docenas de propuestas de relaciones públicas cada día de una amplia gama de proveedores", afirmó Jason Bloomberg, director general de Intellyx. "Solo organizamos reuniones informativas con una de cada cien de las empresas más audaces e innovadoras en su sector. Splashtop destacó por su visión para las pymes, incluido su enfoque complementario a Microsoft Intune, que presta capacidades de parches en tiempo real y visibilidad del estado de los dispositivos y los inventarios. Los usuarios de Intune necesitan y valoran estas funciones".
Splashtop AEM permite a los equipos de TI internos gestionar y proteger de forma proactiva sus entornos a través de parches en tiempo real, automatización inteligente y visibilidad multiplataforma. La solución permite a las pymes y a los proveedores de servicios gestionados (MSPs) cerrar brechas de seguridad críticas, responder instantáneamente a las amenazas y ofrecer una gestión más eficiente y proactiva. Sin el coste ni la complejidad de las herramientas tradicionales RMM y UEM, Splashtop amplía la rentabilidad de las inversiones actuales en TI mientras ayuda a las organizaciones a crecer con confianza.
"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por Intellyx por la innovación en la gestión autónoma de dispositivos”, afirmó Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. Splashtop se compromete a simplificar la seguridad y mejorar la eficiencia de los equipos de TI mediante la automatización de procesos rutinarios, la unificación de conjuntos de herramientas redundantes y la complementación de los sistemas de gestión centrales con conjuntos de funciones que mejoran el tiempo medio de detección, resolución y contención de amenazas.
Las soluciones de soporte remoto con gestión de puntos finales de Splashtop ya están disponibles en www.splashtop.com. Para obtener más información, revisa la guía completa de AEM de Splashtop.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.